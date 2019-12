Berga iniciarà una campanya per erradicar el sexisme en l'àmbit esportiu

L'Ajuntament de Berga ha anunciat, abans de finalitzar l'any, que la campanya per combatre el masclisme i el sexisme Vull la nit!, impulsada fa uns anys i amb la qual s'han organitzat diverses activitats i dinàmiques, especialment en l'àmbit de l'oci nocturn, tindrà una nova branca per treballar en el món de l'esport.

Roser Valverde, regidora de Feminisme del consistori berguedà –la nova cartera que s'ha creat amb la posada en marxa del nou govern de la CUP–, ha avançat que la proposta s'està tancant per desenvolupar-la durant el 2020. De moment, se'n coneix el nom: Vull l'esport, i també se n'ha presentat la imatge i el logotip, obra de Mar Guixé, que dona continuïtat als formats de la campanya genèrica Vull la nit!

Tal com ha avançat la regidora Valverde, amb la campanya Vull l'esport es treballarà conjuntament amb les entitats esportives «per abordar la lluita contra el masclisme de forma transversal i implicant-hi les persones que formen part dels clubs: els esportistes, els tècnics, els membres de les juntes directives i les famílies».

Les accions es portaran a terme durant l'any que ve i consistiran en la creació d'un grup motor format per esportistes i persones vinculades als clubs esportius de la ciutat per detectar les particularitats d'aquest àmbit. L'objectiu inicial per començar a desenvolupar possibles actuacions i canvis per combatre el sexisme en el món de l'esport és l'elaboració d'un document de treball a partir de l'anàlisi i les conclusions a les quals s'arribi de les trobades amb tots els agents implicats. A partir d'aquí, es podran oferir formacions i tallers específics i adaptats a tots els públics que intervenen i formen part dels esdeveniments esportius i els clubs a la capital berguedana. Es portaran a terme tallers i formacions adaptats als diferents públics que intervenen en els esdeveniments esportius i s'hi relacionen .

Valverde ha concretat que «la primera tasca a fer serà trobar-nos amb els entrenadors, amb els esportistes -tant els infants i joves com els més adults-, les seves famílies i les juntes directives de les entitats esportives per debatre, reflexionar i trobar propostes». En aquest sentit confia «fer bona feina amb els clubs» per «detectar les problemàtiques que hi hagi i poder erradicar qualsevol tipus de masclisme».



Consolidació de la campanya

La campanya Vull la nit! va començar a caminar el 2017 principalment amb accions dirigides a la sensibilització de la ciutadania per promoure que la festa nocturna a la capital del Berguedà sigui divertida, sense sexisme i igualitària. Després de diverses accions dirigides especialment al públic jove, amb formacions i tallers per saber detectar actituds masclistes, la campanya s'ha fet extensiva a totes les celebracions que ha organitzat el consistori berguedà juntamnet amb les entitats. Per exemple, tant per Carnaval com per Patum, s'han impulsat accions d'aquesta campanya que han anat acompanyades de formacions específiques a l'organització i responsables dels esdeveniments. És el cas, també, dels membres de les entitats que col·laboren amb el Cap d'Any.