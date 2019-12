La festa de Gironella ja no és l'única i no sap com l'afectarà la del cap de comarca

Amb la recuperació de la revetlla de Berga, Gironella ha deixat de ser l'única festa de Cap d'Any organitzada per un consistori a la comarca, i s'haurà de veure com el panorama comarcal es redistribueix. «Ho visc amb certa incertesa. Com que fins ara érem els únics i funcionava bastant bé, i venia gent també de Casserres, Avià... no sabem com afectarà que es faci a Berga. Esperem que la gent de Gironella i dels altres llocs segueixin venint, apostant per un altre estil de festa», considera el regidor de Festes de la vila, Lluís Vall.

El polític ho troba positiu i defensa que les dues propostes «són dos conceptes que poden competir perfectament bé i tothom pot trobar oferta»: «Tenen altres dimensions, Berga ofereix música en directe i nosaltres dos PD (Morde i Destor), ells en un espai més gran, i nosaltres en un espai més reduït, reservat i tranquil». De totes maneres, Vall diu que «ens hem d'alegrar que la gent de Berga no hagi d'agafar el cotxe en aquests dies, com menys gent a les carreteres serà millor».

A Gironella s'encarrega de la barra el Grup de Joves, en un format que acostuma a aplegar unes 500 persones en els quatre anys que s'ha fet. Tot i això, no és de les festes «que més funcioni», ja que el Castanyasso o el Carnestoltes poden a arribar a aplegar unes 700 persones. En el seu cas sí que aconsegueixen benefici, ja que la despesa en DJ «és minsa» i l'espai ja està equipat amb so i llums. La festa arrancarà a 2/4 d'1 de la matinada al Local del Blat, i les entrades anticipades valen 10 euros i a taquilla en costen 15. «La majoria de gent compra les de 15, per la qual cosa cobrim despeses aviat», explica. A mitja setmana, s'havien venut 170 entrades.