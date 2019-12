Fridays for Future organitzarà accions quinzenals a Berga per fer pedagogia

Lluitar a petita escala per minimitzar els efectes del canvi climàtic i conscienciar la ciutadania que cal preservar l'entorn i implicar-lo en la lluita. Són els objectius dels joves que s'han unit de forma local dins del col·lectiu internacional Fridays for Future. El grup va començar a caminar el setembre i ja ha realitzat diverses accions. Després d'un breu parèntesi per poder-se organitzar millor, han anunciat que a partir del gener tenen la intenció de realitzar trobades i accions cada quinze dies, segurament els divendres i a la plaça de Sant Pere de Berga.

Òria Quiros i Víctor Gucemas són dos dels joves que estan al capdavant d'aquesta iniciativa que s'emmiralla en el col·lectiu verd a escala mundial i que ha crescut amb la creació de seccions locals arreu. A Catalunya n'hi ha moltes i la més gran és a Barcelona, que va de cap de la resta de branques escampades pel territori. «Des de sempre m'ha interessat molt aquest tema, i amb tota la mobilització que ha sorgit a escala internacional vaig pensar que jo també volia formar-ne part d'alguna manera o altra», explica Òria Quiros, de 17 anys. «Vaig participar en algunes mobilitzacions que es feien a Barcelona però volia anar més enllà i acostar aquestes accions a Berga perquè no sempre podem desplaçar-nos i des d'aquí també es pot treballar», afegeix. I dit i fet. «Vaig posar-me en contacte amb els companys de Barcelona de Fridays for Future per obrir una nova seu a Berga», recorda.

Des del setembre han realitzat diverses accions, la que va tenir més ressò va ser la recollida de deixalles que van realitzar un centenar de persones durant tota una jornada el setembre passat, que coincidia amb la vaga mundial per la defensa del clima. A més, han realitzat d'altres accions en alguns instituts, així com també han donat suport a d'altres col·lectius com és la Plataforma Anti-incineradora de Cercs creada arran del projecte que hi ha de convertir l'antiga central tèrmica en un cremador de residus industrials.

Després d'una parada, provocada també entre altres coses per les mobilitzacions a la resposta de la sentència del procés, reprendran les activitats i accions a partir del gener. «Un dels nostres objectius és crear un grup de comunicació a través de Telegram on s'hi pugui apuntar tothom qui ho vulgui i estigui permanentment informat sobre notícies que surtin respecte al tema del canvi climàtic i d'altres que puguin ser d'interès», així com també puguin estar al cas de les accions que es facin cada quinze dies. «Potser alguns es pensen que des d'aquí, des de Berga, poc podem fer, però creiem que petites accions són importants per anar sumant», expliquen. A més a més, han comprovat que «hi ha molta desinformació al respecte» i un dels objectius és «fer pedagogia i treballar per fer créixer aquest coneixement de treballar per cuidar pel nostre entorn».

Actualment, al darrere de Fridays for Future de Berga hi ha una quinzena de joves d'entre 14 i 17 anys que impulsen les accions, tot i que també tenen una cinquantena llarga de col·laboradors que participen en les diverses accions. Una xifra que esperen que creixi a partir d'aquest 2020.