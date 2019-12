L'Ajuntament de Berga torna a apostar per una revetlla de Cap d'Any 7 anys després

«A Berga no hi ha festa», cantava, no fa tants anys, un dels grups musicals històrics de la comarca. És una d'aquelles frases que es murmuren ad nauseam, però ara sembla que es comença esvair o, almenys, això és el que creu el consistori. «L'oferta d'oci és bona, no només la de l'Ajuntament, també la que s'ofereix a través dels altres espais ludicofestius. A la ciutat sempre hi ha coses a fer i no només els dissabtes a la nit, hi ha una oferta d'oci important», diu la regidora de Festes, Roser Valverde. Enguany es recupera la revetlla de Cap d'Any, després de set anys sense.

L'oci per Cap d'Any, doncs, ha crescut a la capital, gràcies a la proposta que van fer els clubs esportius l'any passat i va ser recollida pel consistori, «davant de la manca d'oferta d'oci», comenta la regidora. I és que la idea va néixer fa poc més d'un any arran de la primera edició de la quina: «El pavelló ja estava preparat, i vam pensar que podia ser una bona idea aprofitar-ho», explica Lluís Minoves, vicepresident del CE Berga, que juntament amb el Bàsquet Berga i l'Handbol Berga col·laboren organitzant la revetlla. «Vam fer la pressió suficient i l'Ajuntament va veure que era molt important, i han agafat el timó», diu.

Valverde explica que el consistori hi posa l'espai i la seguretat, a més de la coordinació i l'organització, mentre que els clubs es dediquen a la gestió de les barres –de les quals obtenen els beneficis–, el guarda-roba i el punt lila. En aquest sentit, «es propicia una formació i autogestió dels punts liles, que l'Ajuntament no se n'hagi de fer càrrec sempre», i també una sobre la dispensació de begudes alcohòliques, explica la regidora.

A mitja setmana, s'havien venut més de 400 entrades del total de 800 d'anticipades a la venda, però el consistori considera que és una dada «una mica falsa» i estan «esperançats» que augmenti a darrera hora i a taquilla. L'aforament és de 980 persones, però estarà controlat, per la qual cosa a taquilla es vendran més de 200 entrades. Els pressupost és 13.222 euros, «impossibles de cobrir». «L'objectiu no és ingressar, sinó que hi hagi oferta cultural, festiva i d'oci, i de qualitat, a un preu molt raobnable», argumenta la regidora. El tiquet costa 10 euros anticipat i 15 a taquilla, i amb una consumició d'aigua i de xurros amb xocolata. El vicepresident del Berga diu que és «un benefici social» i que la institució els dona un cop de mà amb la quina i ells els ajuden amb el Cap dAany.

L'objectiu és que tanta gent com sigui possible s'hi senti còmoda». La vetllada arrancarà a la 1 de la matinada amb els Thug Life Banda, i els rellevarà el DJ Weah fins a 2/4 de 6 de la matinada. Valverde pensa que «és la prova per veure com funciona», i que «a partir d'aquí es pot anar millorant».

A més de la festa, també caldrà veure com afecta la reobertura de La General, que espera omplir l'aforament de 450 persones sense problemes. Un dels nous propietaris, Pere Venturós, veu amb bon ulls que hi hagi dues festes: «No ho veig com a competència, és un ambient diferent del del pavelló. Com més fem moure la gent, més rendiment en traurem tots».

L'augment comporta un Cap d'Any «incert», «el més diferent» d'ençà que Pere Gendrau va obrir El Kóm, un bar i cerveseria de referència al centre, i considera «positiu que hi hagi diferent oferta i la gent es mogui». Tot i això, apunta que en comparació de fa uns vint anys: «Era més massificat. La gent no tenia problemes per sopar en un lloc i anar de festa a un altre. Ara es fan més festes en cases grans o rurals, o en restaurants o locals». Assegura que «abans no sortir per Cap d'Any era impensable, era un esdeveniment social bèstia», i ara se li ha tret «glamur i importància i la gent no llença tant la casa per la finestra».

Bars com Cal Negre continuaran plens a petar en aquesta data assenyalada, però una de les altres incògnites serà com afecta l'obertura d'un altre local enfocat en part a la nit com l'Oiko. «És molt bona notícia que hi hagi més oferta, no a tothom li agrada el mateix lloc i així surt més gent», comenta el seu responsable, Josep Ribera. Creu que, abans d'anar a La General o al pavelló, la gent anirà a fer una copa, i que la majoria de la seva clientela anirà a la discoteca habitual, ja que al pavelló s'hi aplegarà gent més jove.