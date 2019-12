Puig-reig enllesteix la sala polivalent de la plaça Nova i l'obre als veïns i les entitats

Aquest desembre han finalitzat les obres de la nova sala polivalent de Puig-reig, a l'edifici de la plaça Nova que fins al 2014 ocupava la biblioteca. El municipi tindrà un nou espai per a usos diversos que podrà acollir actes de petit format amb una capacitat d'unes 170 persones, així com trobades entre els veïns del poble i les seves associacions. El projecte ha estat impulsat per l'Ajuntament de Puig-reig i ha tingut un cost de 240.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona.

A partir d'ara, l'equipament es convertirà, definitivament, en un centre d'activitat per a les entitats del municipi i per a l'organització de tallers i actes de petit format. Des del tancament de la biblioteca, l'any 2014, l'edifici –construït el 1995– ja s'havia convertit en un espai polivalent per a les entitats.

Tal com ja va explicar aquest diari, en el mandat passat, el govern municipal va impulsar un procés de participació ciutadana perquè fossin els veïns els que decidissin a quins usos s'havia de destinar l'espai i quin havia de ser el seu disseny perquè cobrís les necessitats dels veïns. L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha explicat a Berguedà Setmanal que durant els darrers anys, des que l'espai va deixar de funcionar com a biblioteca, ja s'havia pogut comprovar quins podien ser els usos d'aquesta sala i es va començar a treballar en un projecte adaptat realment a la demanda, que es va portar a terme a través d'un procés on els veïns hi van poder dir la seva.

En aquest sentit, Altarriba ha valorat positivament el procés participatiu, que va tenir la implicació dels puig-reigencs que hi van fer propostes i van poder definir quins usos havia de tenir aquesta sala. Un cop finalitzat el procés i després de l'estudi tècnic i de la realització del projecte amb les millores corresponents, el ple municipal va aprovar iniciar la licitació de les obres perquè finalitzessin aquest 2019. Tot i que ja està enllestit, la inauguració oficial es farà a mitjan gener, abans de la celebració de la Corrida, amb l'objectiu que la sala ja pugui utilitzar-se per a alguna de les activitats de la celebració.

Altarriba ha explicat que la sala s'ha dividit en dues parts diferenciades, una de petita, que durant el dia esdevindrà un punt de trobada dels veïns, «sobretot per a la gent gran que vulgui passar una estona llegint el diari, xerrant...», ha concretat. La idea és que a partir de mitja tarda, o quan sigui necessari, aquest espai també sigui el centre de reunions per a les entitats que ho vulguin i que també hi puguin organitzar tallers o altres activitats.

La sala gran podrà acollir actes de petit format, com conferències, obres de teatre o concerts, entre d'altres. L'espai disposarà d'un equip audiovisual que permetrà fer-hi projeccions i també altres propostes que requereixin megafonia o projector. Tot i que hi haurà cadires, es podran posar i treure, «un fet que permetrà organitzar-hi tot tipus d'actes sense estar lligats a l'espai», ha dit. Aquestes dues sales estaran separades per una paret mòbil que, en el cas que sigui necessari, es podrà obrir. Encara hi haurà una tercera part de l'equipament «que podrà acollir petites exposicions».

Per a l'alcalde es tracta «d'un bon espai que guanya el poble i en un lloc molt cèntric que ofereix moltes possibilitats i que és molt accessible». L'espai es dirà la Sala, «perquè és com es coneix l'espai popularment i pel lloc on es troba», ja que antigament hi havia la casa de la Sala i ara, el passeig de la riera de la Sala.