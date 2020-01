El Berguedà esdevé mirall del projecte d'esquí escolar de la resta de comarques

El projecte Blanc Escolar està plenament consolidat al Berguedà i, de fet, el model que s'ha implementat a la comarca ha servit de mirall per a la resta de territori «pel seu bon funcionament». El programa té la implicació de la Secretaria General de l'Esport, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, el Consell Comarcal del Berguedà i el Consell Esportiu del Berguedà.

El projecte va iniciar-se com una prova pilot el curs 2014-2015 amb una cinquantena d'alumnes de l'escola Galceran de Pinós de Bagà, i en aquesta edició hi participaran 750 alumnes de tercer i quart de primària dels 23 centres educatius del Berguedà, és a dir, la seva totalitat. Tal com van explicar aquesta setmana en la presentació de l'edició Blanc Escolar d'aquest curs el president del Consell Comarcal, Josep Lara, i el conseller d'Esports, Abel Garcia, la iniciativa ha servit per acostar els infants als esports de neu, en totes les modalitats possibles. «Tenim la neu a tocar i no totes les famílies tenen l'oportunitat de practicar aquest esport pels elevats costos que té», van reconèixer. És per això que l'objectiu, més enllà d'educar els joves en la pràctica esportiva i en el lleure, és aconseguir que tots puguin fer un tast i adquirir habilitats concretament de les disciplines relacionades amb la neu. Després dels canvis introduïts en els darrers anys, els joves realitzaran sis sessions que comprenen les tres modalitats: esquí de fons, esquí alpí i surf de neu, que s'inclouen dins del currículum escolar d'educació física.

Les sortides s'iniciaran el proper 14 de gener i s'acabaran a final de març, i tindran lloc en quatre estacions d'esquí del Pirineu català. Tal com van recordar els responsables polítics, tot i l'elevat cost que suposa aquest programa per a la tresoreria de l'ens comarcal, no es concep com una despesa «sinó com una inversió per acostar els infants a la neu i per garantir que tothom pugui gaudir d'un espai que tenim a tocar de casa i que en molts casos pot esdevenir una sortida laboral com a monitor d'esquí», va destacar Josep Lara.

El programa té un cost de 260 euros per cada alumne, en el cas del Berguedà, un total de 195.000 euros, que està finançat pel Consell Català de l'Esport a través de subvencions. Enguany, però, el Consell Comarcal del Berguedà hi ha fet una aportació en espera de rebre encara l'ajuda de la dar-rera edició. A més, també es fa càr-rec del transport, que suposa la mobilització de 104 autocars i 18 serveis de taxi. Les famílies únicament han de fer una aportació de 32 euros per alumne.