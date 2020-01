L'Ajuntament de Berga i Sant Aniol signen un conveni per les festes de la Patum

L'Ajuntament de Berga i l'empresa gironina Sant Aniol, dedicada a la comercialització d'aigua, han formalitzat un acord per garantir el subministrament gratuït d'aigua mineral natural durant quatre anys a les festes de la Patum. La iniciativa s'emmarca en la campanya impulsada per les àrees de Joventut i Festes per incentivar el consum d'aigua i fomentar la reducció dels riscos associats als consums d'alcohol i altres drogues entre la població jove durant les festes que se celebren al municipi i, especialment, durant el Corpus berguedà. Una de les accions més destacades ha estat la distribució de 15.000 ampolles d'aigua de forma gratuïta durant la Patum de l'any passat. Es tracta d'una acció que s'ha portat a terme durant les tres últimes edicions de la festa i que es va consolidar durant la Patum del 2019 amb la creació del personatge de la Patumaigua.

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i el director general de Sant Aniol, Ferran Ribalta, han signat un acord que tindrà vigència fins al 2023. Els termes de l'acord no preveuen un intercanvi econòmic, però sí que recull el compromís de l'empresa Sant Aniol de subministrar gratuïtament 20.000 unitats anuals d'aigua de 33 cl etiquetades amb el disseny i el lema de la campanya Patumaigua. L'empresa també s'encarregarà d'aportar el sistema d'emmagatzematge de les ampolles per garantir el reciclatge de l'envàs de plàstic.

D'altra banda, l'Ajuntament de Berga inclourà la imatge de la marca d'aigua Sant Aniol al material de promoció de la festa que es difondrà en suport físic i digital. En concret, el logotip de Sant Aniol s'incorporarà als cartells de la Patum i la Patum Infantil, al fullet dels actes principals que es distribueix a les llars berguedanes i al programa de mà de la festa.

L'Ajuntament de Berga i Sant Aniol també s'han compromès a fomentar la sostenibilitat per reduir l'impacte ambiental de l'envàs de plàstic de les ampolles d'aigua. En aquest sentit, no només s'incentivarà la reutilització de l'envàs reomplint-lo amb l'aigua de les fonts complementàries que s'instal·laran a l'espai firal del passeig de la Indústria i la plaça de Viladomat durant els cinc dies de celebració de la Patum, sinó que també s'utilitzaran sistemes d'emmagatzematge de l'ampolla de plàstic. D'altra banda, el plàstic de les ampolles de Patumaigua es recollirà, es reciclarà i s'utilitzarà per fer algun tipus de producte de marxandatge.