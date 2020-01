Montmajor sortejarà aquest diumenge el Rebost que no es va repartir el dia de Reis

La butlleta del Rebost de Montmajor -que va amb el número del primer premi de la rifa del Nen- no s'ha venut. Per això, els centenars de productes del rebost encara no tenen guanyador i se sortejaran íntegrament el proper diumenge, 12 de gener, al Local del Comú, a partir de la 1 del migdia, després del tradicional esmorzar del Rebost. Abans hi haurà ball country a càrrec dels Granger's del Berguedà.

Els comerços del poble i el Futbol Club Montmajor segueixen venent butlletes del sorteig, i els interessats a adquirir-ne poden comprar-ne fins al mateix diumenge. A banda del gran Rebost, en aquesta 39a edició també se sortejaran 39 lots amb productes típics del rebost i un minirebost. Entre els productes que se sortejaran al migdia, hi ha un porc, un xai, pollastres, ànecs, pernils, botifarres, cava, vi, cerveses i tota mena d'aliments i una gran varietat d'articles.

Com ja és habitual, aquesta és la rifa més gran de productes de la comarca gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Montmajor, els veïns i comerciants del poble i el Futbol Club Montmajor, que organitzen l'activitat.