Els Pastorets del Patronat tanquen la programació nadalenca a Berga

Ja és tradició que Berga posi punt final a les activitats de les festes nadalenques amb les representacions dels Pastorets d'en Belluguet i en Bieló, coneguts com els Pastorets del Patronat de Berga. L'espectacle es representa des de fa més de mig segle i aquest cap de setmana oferirà una doble funció amb la participació d'una vuitantena d'infants d'entre 3 i 14 anys.

Enguany el muntatge arriba amb un nou relleu a la direcció escènica. Helena Colomé s'ha posat al capdavant del projecte. «Els responsables dels Pastorets em van venir a buscar per si m'interessava, i realment em va fer molta il·lusió», explica Colomé. Recorda que ella ja havia participat a les representacions de petita, i que la seva mare i els seus germans també hi havien estat vinculats. «Els Pastorets del Patronat són tot un clàssic, per l'obra en si, que tothom coneix, i també per l'espai on es representen», destaca, «que és on justament jo vaig començar a fer teatre quan anava a l'escola».

Colomé explica que la seva entrada a la direcció no ha suposat la introducció de grans canvis en l'obra. «És cert que cadascú hi aporta el seu toc personal, però l'espectacle és el mateix», diu. Sí que han aconseguit, però, reduir mitja hora de funció amb l'objectiu que l'obra sigui més àgil, i fer només una pausa i no dues com es feia fins ara. «Em van demanar si podíem intentar retallar una mica l'obra perquè es feia massa llarga tenint en compte que es tracta d'uns Pastorets infantils», afegeix. Enguany, si els càlculs no fallen, l'obra passarà de tenir una durada de tres hores a dues hores i mitja, amb una sola pausa.

Els assajos dels papers principals van començar a l'octubre dos cops per setmana, i durant les vacances de Nadal i també aquesta darrera setmana han intensificat les hores d'assaig per preparar les dues funcions que tindran lloc avui i demà (17.30 hores). Colomé ha destacat que, a banda d'ella, hi ha hagut un equip de persones que l'han ajudat a treballar tots els aspectes de l'obra, com ara els balls dels grups de nens, així com també a assajar les cançons o preparar l'escenografia. «Hi ha molta feina al darrere», afirma.

Un dels trets distintius d'aquests Pastorets és que la música hi té un pes molt destacat, tenint en compte que els va escriure mossèn Josep Armengou perquè els interpretessin els nens de l'escolania. Les cançons s'han mantingut amb el pas dels anys i els actors canten en directe durant l'espectacle acompanyats, també, per un conjunt instrumental en directe dirigit per Pep Moneo.