Vallcebre inverteix 48.000 euros per arreglar el vell campanar

L'Ajuntament de Vallcebre ha fet un nou pas per aconseguir que el vell campanar del poble sigui visitable. El consistori ha finalitzat un conjunt d'obres per valor de 48.000 euros que li han permès restaurar aquest element que el 2014 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). El campanar és l'únic element que roman dempeus de la vella església que el 1995 va ser declarada en ruïna i enderrocada a causa de la inestabilitat geològica del terrenys. Llevat del sòl on s'erigeix el campanar, que per aquest motiu es va preservar i que ha esdevingut un símbol del municipi vallcebrenc. Fins al punt que, per exemple, les samarretes del poble llueixen una imatge d'aquest bé patrimonial, tal com ha recordat el regidor Jordi Lapuente.

El campanar, que fa uns 17 metres d'alçada, ja va ser objecte d'una restauració externa al seu dia, ha recordat Lapuente. Ara, s'hi han fet actuacions de restauració a nivell intern amb l'objectiu que a mitjà termini es pugui obrir a les visites. Lapuente ha explicat al Berguedà Setmanal que una de les intervencions que s'han dut a terme ha estat recuperar la volta antiga del campanar. S'ha arranjat l'accés, «s'han tret afegitons i s'ha buscat l'arcada antiga», ha detallat el regidor de Cultura. «Hem repicat i recuperat la pedra interior i restaurat l'escala».

A la porta de mig punt a la base, situada al costat d'una altra de més petita rectangular, obertes en la cara frontal, se li ha fet un tancament per completar l'operació de neteja i restauració. El regidor Jordi Lapuente ha comentat que amb aquesta intervenció s'ha fet una bona repassada a la part interior del campanar que quedava pendent, que ha permès recuperar-ne la imatge. «Ara encara falta posar la il·luminació», ha exposat el regidor vallcebrenc, i que «el municipi recuperi l'accés al campanar».

Així mateix, el consistori vol instal·lar uns plafons on es reculli la història d'aquest bé patrimonial, així com de les esglésies. De moment, però, falta el finançament per fer-ho possible.