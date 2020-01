Avià lliura els premis del 47è concurs de pessebres en miniatura i diorames

arxiu particular

Avià ha fet el lliurament de premis de la 47a edició del concurs de pessebres en miniatura i diorames. Enguany hi han participat un total de 35 pessebres, dels quals 8 han estat diorames.

Els guanyadors en les diferents categories han estat: fins a 6 anys, Abril Reig, amb Crispetes de Nadal, que també va ser el més votat pel públic; de 7 a 10 anys, Adrià Reig, amb Camí d'Egipte, i Martí Tarrés en la votació popular amb Pessebre sota el mar. D'11 a 15 anys s'han proclamat vencedors un grup d'alumnes de sisè de l'escola municipal, amb Pessebre lluminós; de més de 16 anys, en la modalitat de pessebre obert, el guanyador ha estat Lluís Esparbé amb El mercat, i també va tenir el premi popular. Per altra banda, el primer classificat local ha estat Joan Canudas, amb el pessebre La roca. Pel que fa a la categoria de diorames, el primer classificat va ser el pessebre Anunciata a l'era de Cal Xic, d'Ernest Falip, que també va rebre el premi popular. Els premis especials d'enguany van ser per a Roger Ballester i per a Ramon Reig.