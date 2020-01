Berga compleix el segon aniversari de la Música per la Llibertat a la plaça Sant Pere

Sota la pluja, amb paraigües i amb temperatures gèlides els dies de la nevada. Faci vent, fred o calor. Dia rere dia, la música és l'eina que utilitzen un grup de berguedans per reclamar la llibertat dels polítics independentistes presos. La iniciativa de Música per la Llibertat, que té rèpliques arreu del territori, també té impacte a Berga, on just fa dos anys que va néixer per mitjà de Pep Vancell.

El 10 de gener passat va fer el segon aniversari exacte que El cant dels ocells ressona cada vespre, a les 7, a la ciutat. Primer a la plaça de Sant Joan –perquè l'edifici de l'ajuntament estava en obres i una grua gegant ocupava aquest cèntric espai de la vila–, i des de la primavera a la plaça de Sant Pere, on s'ha mantingut i encara es mantindrà, segons els seus impulsors, «fins que no quedi cap polític pres ni a l'exili».

«Per casualitat vaig anar a tocar a Manresa, on ja havien començat amb la Música per la Llibertat dels presos», recordava l'acordionista Pep Vancell el mateix dia de la commemoració. Va ser el dia 9 de gener del 2018. «Em van demanar si hi volia anar i vaig acceptar», explica. «Ja feia dies que pensava que a Berga s'havia d'engegar la iniciativa, i com que ningú havia fet el pas, em vaig decidir», relata. I va ser just l'endemà, el 10 de gener, quan va plantar-se a la plaça de Sant Joan amb el seu acordió amb el propòsit de ser-hi «cada dia que tingués disponibilitat fins a aconseguir la República».

Fins pels volts de Setmana Santa, els dies que ell no podia ser-hi, hi assistien altres músics o poetes. Va ser a partir de Setmana Santa que es va començar a funcionar amb un calendari estable dels músics que hi participarien, però Vancell es mostra satisfet que, igualment, «no hi ha hagut cap dia sense música per reivindicar la llibertat dels presos».



Músics organitzats

Durant el primer any un grup d'una quinzena de músics van ser els que van formar part de la iniciativa, i es van repartir els dies per aconseguir omplir tota la setmana, de dilluns a diumenge, i fer sonar la música d' El cant dels ocells a les 7 de la tarda. Durant aquest segon any, el grup ha anat creixent i s'hi han sumat nous intèrprets, amb diverses formacions i instruments, i també rapsodes. Aquest calendari l'organitza un dels membres actius de l'ANC a Berga, Rafael Martínez, «que, tot i que no toqui, és un dels que mantenen viva la flama», assegura Vancell.

Amb acordió, guitarra, violí, instruments de vent o també amb la veu; en mi menor, la menor o el to que faci falta. Dia rere dia la melodia sona a la plaça de Sant Pere amb una voluntat clara, diu Vancell: «Reivindicar els drets humans i denunciar la injustícia que és tenir aquestes persones a la presó. El tema ja no va de polítics, sinó de persones».

Vancell ha volgut destacar la implicació de tots els músics que col·laboren en la causa, i també de la cinquantena de persones que cada dia es reuneixen a la plaça de Sant Pere, plogui o nevi.

El dia 10 de gener la plaça va estar més plena que de costum, amb prop de 300 persones que van voler reunir-s'hi. L'ANC i Òmnium Cultural del Berguedà, juntament amb tot l'equip que fa possible la Música per la Llibertat, van voler dedicar la interpretació d' El cant dels ocells, a banda dels polítics presos i exiliats, a tots els músics, rapsodes i col·laboradors de la iniciativa, així com també als berguedans que puntualment cada dia assisteixen a la cita. En aquesta ocasió especial, per celebrar aquest segon aniversari, un grup més nombrós del que és habitual, format per dos acordions, dos clarinets, una guitarra, un violí, un saxòfon, un fiscorn i un ukelele, van tocar plegats la reconeguda melodia. Tots ells formen part del col·lectiu que fa possible, cada tarda, aquesta interpretació.

«Ja fa dos anys que cada dia a les 7 de la tarda ens trobem ininterrompudament per acompa-nyar amb El cant dels ocells els nostres presos, preses, exiliats i exiliades polítiques. Amb aquestes paraules volem donar les gràcies a tots els músics, cantants, intèrprets, rapsodes i actors que han propiciat la nostra presència cada dia en aquest acte», va dir el responsable de l'ANC de Berga, Lluís Escriche. «També volem donar les gràcies, amb tot el cor, als que ens heu acompanyat tant com heu pogut», va dir al públic. «Entre tots hem dignificat un acte senzill i emotiu que simbolitza el sentit de la nostra lluita i ens ensenya que cal resistir i persistir», va afegir.