El Berguedà inicia la recollida de plàstics agrícoles, que durarà fins al mes d'abril

Aquesta setmana s'ha iniciat la campanya de recollida de plàstics agrícoles al Berguedà.

Amb l'objectiu de seguir avançant en «l'aplicació de mesures per fer del Berguedà una comarca més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, va sorgir la necessitat de trobar una solució per als plàstics generats pel sector de l'agricultura i la ramaderia», han explicat fonts de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. En els darrers mesos, s'han realitzat sessions de treball amb els diferents agents implicats per tal d'avaluar l'impacte i possible solució per a aquests residus. En l'anàlisi es va detectar que la majoria del plàstic residual contenia un material reciclable i amb valor de mercat, que en altres països com Alemanya fa anys que reciclen amb èxit.

Per tal de dur a terme la campanya de recollida de plàstics agrícoles s'ha establert un protocol a seguir per part d'agricultors i ramaders amb l'empresa Containers del Berguedà SL, i tota la informació detallada sobre la metodologia per adherir-se a la campanya es pot trobar al portal www.adbergueda.cat/noticies.

Aquesta campanya s'emmarca dins el projecte experimental del Servei d'Ocupació de Catalunya Impuls de l'economia circular al Berguedà, promogut per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà juntament amb el Consell Comarcal, que han destacat que «gràcies a la col·laboració dels diferents agents de la cadena de valor es permetrà la recuperació i es posarà de manifest els beneficis ambientals i econòmics d'aquesta iniciativa».