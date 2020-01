«La comparsa del mes» segueix amb més xerrades sobre temes de la Patum

Aquest gener s'ha posat punt final a les sessions dedicades a la comparseria del cicle La comparsa del mes, dins el projecte d'Àgora Cultural Berga que impulsa la regidoria de Patrimoni del consistori i el Museu Comarcal de Berga. Després que totes les colles de la festa hagin tingut la seva sessió per donar a conèixer els orígens de la comparsa de la qual formen part, l'evolució que han tingut i el seu funcionament intern, el cicle de xerrades continuarà amb més temes relacionats amb la Patum. D'aquesta manera ho ha explicat a Berguedà Setmanal el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, que assegura que el projecte tindrà vida uns mesos més i s'allargarà, o no, depenent de la resposta que hi hagi per part del públic.

Divendres passat va tenir lloc la darrera de les xerrades dedicades a una comparsa. En aquest cas, va ser el torn dels nans nous, que s'havia de celebrar a l'octubre però va haver-se de suspendre per la convocatòria de vaga. La historiadora i membre dels nans nous Judit Lucas va ser la responsable de desgranar els orígens d'aquesta comparsa i detallar quin ha estat el seu paper a la festa, l'evolució i també altres aspectes com la renovació del vestuari o les característiques de la música i del ball. Amb la dels nans nous es tancava l'apartat d'un dels elements imprescindibles de la celebració, com són les comparses. Des del gener del 2019 els membres de la comparsa del tabal, dels àngels, dels turcs i cavallets, de les maces, de les guites (la xica i la grossa), de l'àliga, dels nans vells, dels gegants, dels plens, i dels nans nous han ofert als assistents una pinzellada de la seva activitat, acompanyada en tots els casos d'una part més històrica, que ha ajudat a entendre els inicis de cadascuna de les comparses a la festa.

El regidor de Patrimoni, Ivan Sánchez, ha valorat molt positivament l'assistència que han tingut aquestes xerrades, «que han estat molt interessants i han permès als berguedans saber molt més d'una festa de la qual ens pensem que ja ho sabem gairebé tot». En aquest sentit, ha destacat que, a banda de conèixer els orígens de la imatgeria, també s'han explicat curiositats i anècdotes que envolten cada comparsa, així com també el funcionament de cadascuna d'elles. La resposta, segons Sánchez, ha estat positiva i la mitjana d'assistents a totes les sessions s'ha acostat al mig centenar de persones.

Després que el desembre passat tingués lloc la xerrada dedicada al poble i als patumaires, les sessions es reprendran el mes de març vinent amb una segona part del cicle, dedicada a temes que envolten a la Patum i que també poden ser d'interès per al públic. De moment, n'hi ha quatre que ja estan confirmades i que es preveu que s'iniciïn a la primavera i que possiblement s'allarguin fins després de l'estiu. Una sessió estarà dedicada als fuets, un element imprescindible de la Patum; una segona, als músics, que també tenen un paper destacat a la festa; una tercera tindrà com a protagonista la Patum Infantil; i la darrera que de moment està programada servirà als diversos mitjans de comunicació per explicar les seves tasques durant els dies de celebració de la Patum.