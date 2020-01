Més de vuit dècades de beques per a joves estudiants de química i magisteri

Les joves estudiants berguedanes de magisteri, Raquel Ortega, i de química, Laura Garcia, han rebut aquest curs una beca de la Fundació Privada Serra per desenvolupar els seus estudis universitaris. Són les beneficiàries de la nova edició d'aquestes ajudes que convoca la fundació social des de fa més de vuit dècades.

La Fundació Privada Serra va néixer el 12 de novembre del 1935 després de la mort i de la lectura del testament de Joaquim Serra Huch, farmacèutic de Berga, tiet de Domènec Cosp i Serra –avi de la família Cosp, una saga de farmacèutics de la ciutat. Tal com recull aquest testament (vegeu suport d'aquesta pàgina), l'impulsor d'aquestes ajudes pretenia el lliurament de dues beques a joves estudiants de la capital berguedana que fossin d'una família obrera i amb dificultats econòmiques per formar-se. Aquestes ajudes eren molt concretes: una per a un estudiant, en masculí, per estudiar la carrera de director d'indústries químiques; i l'altra per a una estudiant, dona, per cursar els estudis de mestra.



Evolució de les ajudes

Aquestes ajudes s'han mantingut després de vuit dècades, tot i que s'han adaptat a l'actualitat i ja no es fa cap distinció de sexes, però sí que es mantenen els criteris econòmics per al lliurament de les beques i únicament es donen per als estudis de la carrera de química i de magisteri. Per fer front a aquestes ajudes, el testador hi destina els lloguers d'una casa del carrer Falsilles de Berga, que va construir-se a la dècada dels anys 30. Fins fa una dècada, també s'hi destinaven els beneficis del lloguer de l'edifici de l'Ateneu de la plaça de Sant Pere, que ara és propietat del consistori, i per tant únicament es conserven els beneficis que s'obtenen dels lloguers dels pisos del carrer Falsilles.

Per altra banda, en el darrer any també es destina un pis a la integració de persones que estan en risc d'exclusió social a través d'un lloguer social, i s'ha realitzat la restauració d'un pis que no oferia les condicions mínimes per poder-hi residir i, per tant, per llogar-lo.



Lliurament a l'ajuntament

L'ajuntament de Berga ha acollit aquesta setmana l'acte de lliurament de les ajudes, de 4.000 euros cadascuna. L'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i diversos membres del patronat d'aquesta fundació van fer el lliurament a Raquel Ortega, que enguany finalitzarà la carrera de magisteri, i a Laura Garcia, que ha iniciat els estudis de química. Les beques es renoven any rere any, sempre que s'acrediti l'aprofitament de l'ajuda i el becari es torni a matricular per finalitzar els estudis. Tal com recorden fonts del patronat, originàriament aquestes ajudes van permetre a molts joves de la ciutat cursar els seus estudis, i actualment suposen una injecció econòmica per a famílies que no poden fer-hi front.

El Patronat Serra està presidit per l'alcaldessa de Berga, actualment Montserrat Venturós, i entre els vocals hi ha un farmacèutic, un mestre, un veterinari i un metge. La gestió del patronat és en mans d'una gestoria amb l'objectiu de garantir que tots els processos administratius es desenvolupen segons la legalitat.