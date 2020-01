Els Pastorets de La Farsa de Berga registren la millor entrada dels darrers dotze anys

Els Pastorets de l'Agrupació Teatral La Farsa de Berga estan d'enhorabona i aquest Nadal han tancat una de les seves millors temporades, si més no, la que ha tingut més afluència de públic dels darrers dotze anys. Segons les dades que ha fet públiques l'entitat teatral berguedana, en les cinc representacions d'aquestes festes han passat pel Teatre Municipal de Berga 2.008 persones, el que suposa una mitjana de 400 espectadors per cada funció.

Els responsables de l'Agrupació Cultural La Farsa han donat a conèixer les dades registrades de públic de les darreres dotze temporades i cal anar a buscar la temporada de just fa 12 anys, la del 2008-2009, per trobar unes xifres superiors a les que s'han assolit durant les cinc funcions d'aquest Nadal, que han tingut lloc entre el 25 de desembre i el 12 de gener. Concretament, aquella temporada van passar per l'equipament cultural a les representacions de l'espectacle nadalenc fins a 2.249 persones. Tal com han explicat fonts de l'entitat, aquella temporada hi va haver un increment notable a Berga i en general a les representacions dels Pastorets d'arreu del país. Un augment que responia, segons els responsables de La Farsa, a l'èxit que va tenir el programa que va emetre TV3 Objectiu Pastorets . De fet, just la temporada a sobre, corresponent al 2009-2010, el públic va disminuir considerablement i des de llavors s'ha mantingut entre els 1.500 i els 1.977 espectadors, i en cap cas s'han superat els 2.000.

Tal com es pot veure en el gràfic adjunt, cal tenir en compte que en totes aquestes temporades s'han realitzat cinc funcions, a excepció de la corresponent al Nadal del 2012-2013 i la de fa dos anys, que se'n van fer només quatre.

Congrés de Pastorets

Els Pastorets de La Farsa acaben temporada i ara cal fer valoració i arriben els dies de plegar vestuari, attrezzo i decorats. Els seus personatges, però, no s'acomiaden i tornaran aquest mes de març. Serà el 14 de març quan els Pastorets de La Farsa participaran al Congrés de Pastorets, a l'Espluga de Francolí. Es tracta d'una trobada de Pastorets de Catalunya que se celebra només un cop cada dècada. Va estrenar-se el 1984 a Vilafranca del Penedès i no va tornar-se a celebrar fins l'any 2000 a Cardona. L'últim cop que es va organitzar va ser el 2009 a Mataró. Tal com han avançat fonts de l'entitat berguedana, els equips que fan possible la representació de Pastorets de tots els autors i estils arreu del país es trobaran a l'Espluga per compartir experiències, «formar-se i unir sinergies».