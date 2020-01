Els usuaris de la residència de Bagà fan memòria dels seus antics oficis

Cuinera, filadora, pastor, miner... són alguns dels oficis que els usuaris de la residència Salarich-Calderer de Bagà havien desenvolupat de més joves, durant la seva etapa laboral. Ara, uns anys després, aquests usuaris han recordat aquella època. Dotze dels residents són els protagonistes del calendari que el centre residencial ha editat per a aquest 2020. Les fotografies estan fetes en espais on van desenvolupar aquestes tasques laborals. Hi han tornat per una estona per recordar la seva feina i algunes vivències.

La directora del centre, Isabel Gutiérrez, recorda que el calendari d'enguany s'ha treballat en els darrers mesos en un dels projectes que es realitzen a la residència. La iniciativa no únicament consisteix a fer les fotografies, sinó que va més enllà i al darrere hi ha un treball que es fa amb els usuaris de manera paral·lela. «Enguany el tema s'ha desenvolupat a partir d'una teràpia de reminiscència», ha explicat Guitérrez, amb l'objectiu de fer pensar i parlar sobre un moment de la vida concret, amb l'objectiu de compartir records i fer-los reviure. «Aquest eix s'ha treballat a través dels oficis d'alguns d'aquests usuaris», afegeix la directora. «Hem parlat sobre les feines que feien, i ho hem fet sobre el terreny, recreant aquestes antigues tasques en espais on havien treballat o altres de similars», detalla.

Les fotografies les signa el berguedà Jordi Serra i les instantànies s'han plasmat en alguns equipaments o establiments del municipi de Bagà i el seu entorn. «Ha estat una experiència molt enriquidora, perquè els usuaris han pogut recordar aquestes vivències de quan treballaven», diu la directora. Aquestes fotografies, a banda de protagonitzar el calendari, també estan exposades al centre residencial juntament amb les imatges dels quatre calendaris anteriors.

Tal com recorda Guitérrez, en edicions passades s'han treballat altres projectes, com el dels records, on els usuaris apareixien al calendari amb una fotografia antiga en el mateix espai que protagonitzava la imatge escollida; o bé les generacions familiars, unint en una mateixa fotografia persones d'una mateixa família amb el treball previ de compartir experiències i records.