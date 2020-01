El Berguedà ha atès 50 casos a través del servei de mediació durant el 2019

Durant el 2019, el Servei de Mediació Ciutadana del Berguedà ha portat a terme més de 50 casos, la majoria dels quals veïnals. A més a més, el mateix servei, durant el darrer any, també va portar a terme una desena de formacions als centres d'educació primària i secundària del Berguedà dirigides a l'alumnat, així com formacions per a entitats i professionals públics. Per altra banda, s'han dut a terme diversos assessoraments a equips de treball i intervenció directa en projectes comarcals.

Tal com han recordat des del Consell Comarcal del Berguedà, que gestiona aquest servei, la mediació ciutadana és gratuïta i oberta a tothom que vulgui facilitar el diàleg en situacions de conflicte. També té com a objectius portar a terme accions de sensibilització i de formació tant a professionals del territori com a la ciutadania en general, així com accions comunitàries.

En el cas del Berguedà, el servei té el finançament de la Diputació de Barcelona i de tots els ajuntaments de la comarca, ja que s'ofereix a tots els municipis. Tot i que està ubicat a les dependències del Consell Comarcal del Berguedà, els professionals també es desplacen a la resta de la comarca. Tota la informació es pot consultar a través el telèfon del Consell Comarcal del Berguedà (93 821 35 53) de dilluns a divendres a 9 del matí a 3 del migdia, i també mitjançant el correu electrònic mediacio@ccbergueda.cat.