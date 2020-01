La campana Llibertat, de Bagà, ja es pot veure en una exposició a Brussel·les

Des d'aquest dilluns ja es pot veure a la delegació del Govern a Brussel·les l'exposició sobre l'ús civil de les campanes. La mostra n'inclou una de fosa expressament per l'Associació Medieval de Bagà. A l'acte d'inauguració van participar-hi membres de l'entitat baganesa amb l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, entre d'altres.

El Govern de la Generalitat va declarar, l'octubre del 2017, els tocs de campana com a Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional i la seva inscripció al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. L'exposició que es mostra a Brussel·les té com a objectiu donar a conèixer i posar en valor el patrimoni cultural, festiu i sonor de Catalunya.

La mostra, comissariada per Daniel Vilarrubias, està organitzada pel departament de Cultura, a través de la direcció general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, i té la col·laboració de l'Associació Medieval de Bagà. L'exposició, en català i anglès, serà a Brussel·les fins al 29 de febrer i passarà a itinerar després per diferents punts de Catalunya, entre els quals Bagà, des de principi de març fins a Setmana Santa.

La mostra s'estructura en nou apartats, on s'explica l'evolució de les campanes a través de la història, tant en la seva construcció com en el seu ús i funció social. El darrer apartat està íntegrament dedicat a les diverses maneres de fer sonar una campana. A la mostra es podran veure deu campanes de diferents localitats de Catalunya, inclosa la campana Llibertat de Bagà, que ha estat fosa expressament per acompanyar l'exposició.

El material gràfic de l'exposició es podrà consultar a la pàgina Exposicions itinerants de la direcció general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, i estarà a disposició de totes les associacions i entitats que vulguin mostrar-la.