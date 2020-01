Gironella manté el servei de reforç escolar i suport als alumnes dels centres educatius

L'Ajuntament de Gironella i l'Obra Social La Caixa han signat un acord de col·laboració, per finançar el projecte «Gironella tots eduquem» de reforç escolar i acompanyament en el procés educatiu d'alumnes escolaritzats als centres d'ensenyament del municipi.

El projecte va néixer el 2015 per les demandes dels centres educatius de disposar d'un servei de reforç escolar. Des de les regidories d'Atenció a les Persones i Ense-nyament, juntament amb Càritas i Creu Roja, es va impulsar el projecte, i es va fer una detecció real de les necessitats. Està destinat a infants d'entre 6 i 12 anys escolaritzats als centres del municipi que presenten dificultats d'aprenentatge i tenen predisposició a aprendre. Lurdes Roset, regidora d'Ensenyament, ha explicat que el projecte «permet oferir un conjunt d'espais adequats per estudiar, donar suport davant les dificultats per fer el treball personal fora de l'horari del centre educatiu, i promoure habilitats de desenvolupament personal, entre d'altres». Per la seva banda, Teresa Terricabres, regidora d'Atenció a les Persones, ha destacat la transversalitat del projecte, «ja que tant agents educatius com socials treballen directament o indirecta amb els alumnes dels centres en les diferents etapes escolars, i els infants també participen en activitats solidàries», com ara el taller de roses per Sant Jordi.