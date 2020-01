Joves del Berguedà, al podi en l'estrena de l'esquí de muntanya a les olimpíades

El talent esportiu català s'ha fet notar a l'estrena de l'esquí de muntanya com a esport olímpic. L'equip estatal, format íntegrament per catalans, ha fet un bon paper als Jocs Olímpics de la Joventut d'Hivern que s'han celebrat aquest gener a Lausana i ha pujat al podi tant en les categories individuals com en la de relleus. Un equip en el qual el Berguedà ha estat representat amb dos dels quatre joves: Ot Ferrer i Ares Torra, dels Mountain Runners del Berguedà. L'equip l'han completat la santpedorenca Maria Costa, també dels Mountain Runners del Berguedà, i Marc Ràdua, de la Pobla de Segur i membre del Club Esquí de la Pobla de Segur.

Els joves esportistes, d'entre 16 i 17 anys, han recollit en aquests Jocs Olímpics –on l'esquí de muntanya debutava com a esport de competició– el premi als esforços i les hores d'entrenament dels darrers anys. Tots ells fa entre 5 i 7 anys que practiquen aquesta disciplina i s'entrenen a nivell semiprofessional per poder participar en competicions.

Durant els cinc dies de proves, la bagenca Maria Costa va penjar-se la primera medalla d'or catalana en uns Jocs Olímpics de la Joventut d'Hivern en la categoria d'esquí de muntanya, concretament en la prova d'esprint. La gironellenca Ares Torra va quedar onzena de la classificació. La segona medalla catalana, en aquest cas de bronze, va ser per a Ot Fer-rer, que va quedar en tercera posició en la prova d'esprint. El berguedà suma aquest bronze al diploma olímpic que va aconseguir en la prova individual, en la qual va entrar cinquè a la meta.

A aquests podis a nivell individual cal sumar-hi el premi col·lectiu dels quatre esportistes catalans que van pujar al podi a la prova de relleus mixtos, en què van aconseguir també la tercera posició. Els quatre joves han explicat a Berguedà Setmanal que els dar-rers tres anys s'han estat entrenant juntament amb una vintena més de joves esportistes per poder assolir la fita dels Jocs Olímpics, i es mostraven satisfets dels resultats obtinguts, tant a nivell individual com en grup.

Durant les temporades d'hivern els joves ho aprofiten per esquiar tant com poden, i a l'estiu, quan no hi ha possibilitats de practicar l'esquí, s'entrenen fent curses de muntanya, corrent amb bicicleta i practicant l'esquí de rodes per carretera. Tots quatre asseguren que «prioritzen» el món de l'esquí, al qual dediquen moltes hores d'entrenament, «per poder assolir les fites que es marquen cada temporada i fer un bon paper a les competicions». Els seus companys esportistes, amics, familiars i representants institucionals els van reconèixer aquestes hores d'esforç en un acte que va omplir el Pavelló de Suècia amb paraules que els van encoratjar a seguir treballant en l'àmbit esportiu.