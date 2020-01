L'Associació d'Empresaris clou l'any amb 28 formacions i 419 alumnes

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha tancat l'any 2019 amb 28 accions formatives finalitzades, el que suposa un total de 920 hores de formació i 419 persones formades a través de l'entitat.

Tal com han recordat fonts de l'ACEB, cada curs ha tingut una mitjana de 33 hores i 15 alumnes. S'han realitzat propostes formatives específiques per diferents sectors i àrees de treball com, per exemple, salut, idiomes, comptabilitat, desenvolupament personal, ofimàtica i administració.

L'oferta formativa dirigida a autònoms, persones treballadores i desocupades impulsada aquest 2019 ha inclòs accions tant de caràcter sectorial com transversal, «que responen a les necessitats de les empreses per a la contractació de personal, i d'aquesta manera aconseguir retenir el talent a la comarca del Berguedà».

A través d'aquesta formació personalitzada subvencionada, «s'afavoreix la qualificació i promoció de les persones treballadores, així com la productivitat i la competitivitat de les empreses, un fet que suposa tant una formació contínua personal de qualitat en diversos aspectes com una millora de la competitivitat empresarial a nivell general».

D'altra banda, l'associació també ha organitzat un total de 22 jornades tècniques de diferent interès empresarial a les quals han assistit 510 persones.

Aquests actes s'organitzen amb la col·laboració d'altres entitats i associacions com l'Escola Agrària del Solsonès, l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i ACCIÓ.