Aquests dies s'ha divulgat una bona notícia en l'àmbit social del Berguedà. La Fundació Portal ha venut, per un euro, a la Fundació Horitzó del Berguedà l'empresa d'inserció que fabrica els iogurts Delícies del Berguedà en una nau del viver de Cercs. Aquesta absorció permet unir dues de les tres entitats que des de fa anys treballen al Berguedà per inserir en el món laboral persones amb discapacitats psíquiques i amb problemes de salut mental. La tercera, l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, passa per uns moments delicats i es treballa des de fa molts mesos en la recerca de solucions i d'un nou model de gestió.

L'empresa que fabrica els iogurts i mató Delícies del Berguedà dona feina a persones amb trastorns mentals duals, i té la voluntat de millorar el seu arrelament al territori, a la comarca i al conjunt de la Catalunya Central. La unió amb la Fundació Horitzó del Berguedà també li permetrà créixer i poder oferir més llocs de treball a persones amb malalties mentals que difícilment troben feina en el món laboral ordinari. La Fundació Horitzó del Berguedà podrà augmentar la seva oferta laboral adreçada bàsicament a malalts mentals i ajudar a la seva atenció. Cal recordar que l'Organització Mundial de la Salut informa que 1 de cada 4 persones hem patit, patim o patirem un problema de salut mental (ansietat, depressió, esquizofrènia..) al llarg de la nostra vida. És un col·lectiu, doncs, que va creixent i que no disposa de suports institucionals a la comarca per a la seva atenció. Amb una molt difícil inserció laboral per la desconfiança infundada que genera la seva malaltia, i que podem ser qualsevol de nosaltres, bons treballadors i professionals en qualsevol àmbit laboral. D'aquí la importància de sumar aquests dos projectes ben berguedans, als quals confiem que es pugui sumar a curt termini el Taller Coloma una vegada superat l'actual atzucac, que és alhora una oportunitat per unificar en una única organització tota l'atenció a aquests col·lectius. Les entitats estem fent el que ens pertoca, coordinant-nos, ajuntant-nos i complementant-nos. Però perquè sigui una realitat cal una major implicació dels nostres polítics, locals, comarcals i del Govern. Només així podrem fer realitat aquest gran projecte d'atenció social als més desfavorits, en el ter-ritori i des del territori del Berguedà. I no podem esperar gaires mesos. Cal actuar i donar el suport ara. Confiem que tinguem aviat bons resultats, com tenim tan bona llet i tan bons iogurts.