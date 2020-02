El Consell contracta 21 persones a l'atur per a plans d'ocupació

El Consell Comarcal del Berguedà ha anunciat la contractació de 15 persones per al programa Treball i Formació i 6 persones per a l'Enfeina't. La finalitat d'aquests programes és proporcionar eines, habilitats i capacitats a persones en situació d'atur. Els plans d'ocupació del Consell volen fomentar l'ocupabilitat de les persones aturades de llarga durada, com és el cas del programa Enfeinta't, així com també de les persones més grans de 45 anys en situació d'atur que han esgotat totes les prestacions i subsidis, de les persones beneficiàries de la renda garantida ciutadana i de dones en situació d'atur, com en el cas del programa Treball i Formació. Les persones contractades reben un acompanyament durant tot el període de contractació que els ajuda a millorar la seva situació laboral i professional, amb una experiència laboral en un entorn productiu real.

D'altra banda, les persones participants realitzen accions formatives durant el contracte de treball dins la jornada laboral. Durant aquest període, es duran a terme projectes comarcals relacionats amb manteniment de camins i zones verdes, neteja viària, servei de recollida de residus, digitalització de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, serveis a les persones, manteniment de xarxes municipals d'aigua i gestió administrativa. Els programes també disposen d'un coordinador que gestiona les experiències laborals dels treballadors, gestiona les accions formatives i fa tasques de tutorització als participants durant l'execució del programa.