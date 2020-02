El Consell es planteja instal·lar tanques metàl·liques per posar fi a les bretolades a la via verda

El 17 de gener passat el Consell Comarcal del Berguedà va anunciar que els membres de la brigada havien reparat una tanca i només tres dies després, el dia 20, ja havia estat malmesa una altra vegada. I aquest no és el primer cop que els brètols les malmeten. Jesús Calderer, conseller de Medi Natural, ha explicat que aquests danys són recurrents des de l'any 2015. «No és el primer cop que passa, aquest és el camí en el qual hi ha més vandalisme de la comarca», afirma taxativament Calderer. La tanca està ubicada a prop de Cal Rosal i impedeix que cotxes, motos o quads entrin a circular en direcció a Pedret per una via destinada al pas únic de vianants.

Les crides fetes pel Consell Comarcal per aturar les bretolades a la zona sembla que de poc han servit. És per aquest motiu que Calderer valora la possibilitat de canviar el material utilitzat i substituir la fusta pel metall. D'aquesta manera es dificultaria que els autors de les bretolades malmetessin les tanques amb tanta facilitat: «És un tema que està sobre la taula i que ens estem plantejant», afirma. Sembla que el motiu de les bretolades, segons Calderer, és que «en aquest camí abans s'hi circulava. Hi podien passar vehicles motoritzats que anaven a Berga o a Cal Rosal. I ho volen seguir fent». Des de la implantació de la via verda el Consell ha volgut prioritzar-hi el pas de vianants. Jesús Calderer explica que «els caps de setmana molta gent l'utilitza. Són camins planers de fàcil accés per a tota la família, ideals per passejar al costat del riu Llobregat».

La via verda del Llobregat té un total de 18 quilòmetres i passa per l'antic traçat del tramvia minaire que va de Sant Jordi de Cercs fins a Berga. Des d'allà continua cap a Pedret i Cal Rosal per enllaçar amb la Ruta de les Colònies.