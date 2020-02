La història d'un quart de segle recuperant la vella caserna de Berga

L'exèrcit va abandonar la ciutat de Berga l'any 1993 després d'haver-hi estat 45 anys. A partir d'aquell moment, el govern de l'època, amb Jaume Farguell, de CiU, al capdavant, van tenir clar que el vell recinte militar s'havia de recuperar per a usos civils.

L'adeu dels soldats creava un buit a la ciutat i segons Farguell això va suposar una «frustració» per a Berga. Preocupava sobretot en el sector comercial i de serveis, ja que la seva marxa provocava una evident pèrdua d'ingressos. Per aquest motiu, s'havia de repensar una utilització de l'antiga caserna que beneficiés la capital berguedana i tapés el buit econòmic de la marxa dels soldats.

Les 3,5 hectàrees de terreny a la zona del Pla de l'Alemany van ser escripturades a nom de l'Ajuntament de Berga per un total de 300 milions de pessetes (1,8 milions d'euros). Un cop adquirit el complex, el primer servei que es va instal·lar a la caserna va ser la comissaria dels Mossos d'Esquadra, concretament el 2 de març del 1995, ara farà 25 anys.

Des de llavors fins l'any 2011 el trasllat d'infraestructures destinades als ciutadans de Berga va ser constant. L'escola municipal Flor de Neu va ser la segona el 1998, i van continuar la residència Sant Bernabé (2000), el Pavelló de Suècia (2001), el Telecentre (2002), l'hotel Berga Park (2003), els bar-racons del SES Serra de Noet (2006), la torre del Pavelló de Suècia (2008), l'espai reserva del Museu (2009) i finalment els Jutjats (2011). Vint-i-cinc anys després de la instal·lació del primer equipament, la gran majoria d'espais continuen a ple rendiment. Només dos han deixat de donar servei. El Telecentre, que el govern de la CUP va tancar l'any 2018 per falta de recursos econòmics i poca utilitat, i els barracons de l'institut Serra de Noet, que després d'acollir 13 cursos de la comunitat educativa de la ciutat es van poder desmantellar el 2019 per traslladar els alumnes al nou institut, ubicat sota el camp de futbol.



L'escola d'hostaleria

La ciutat, doncs, s'ha fet seva l'antiga caserna en un procés de reconversió que ha durat dues dècades. Són diferents serveis públics, educatius, policials i judicials que l'exalcalde de la ciutat que va iniciar la transformació, Jaume Farguell, veu amb «satisfacció, ja que han aportat més coses positives que negatives i, per tant, la reconversió de la caserna ha funcionat».

Si algun aspecte de tota la zona de l'antiga caserna militar de Berga encara preocupa i balla pel cap a l'exalcalde Jaume Farguell és no haver pogut dotar l'espai d'una escola d'hostaleria que ja estava programada per ubicar al costat de l'hotel. «La mancança principal de la zona de la caserna va ser no poder instal·lar-hi una escola d'hostaleria i turisme de la Joviat. Per a mi va suposar una frustració». Així doncs, tot i que l'hotel de tres estrelles es va inaugurar l'any 2003 i «va suposar un motiu d'orgull per a la ciutat», el projecte complet per a l'edifici central de la caserna va quedar incomplet, una espina Farguell que encara té clavada.