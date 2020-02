El taller mecànic Rodi abandona Avià i es trasllada al polígon de la Valldan

La xarxa de tallers de serveis de mecànica integral i pneumàtics Rodi Motor Services ha abandonat el seu taller a la Plana d'Avià i ha traslladat el seu centre al polígon la Valldan a Berga. L'objectiu del canvi, ara al carrer de Sant Bartomeu, núm. 16, respon a criteris d'espai i idoneïtat de les instal·lacions, que permetran ampliar la seva oferta de serveis i arribar a més persones.

Rodi Motor Services disposa actualment de dos tallers a Berga per cobrir més bé les necessitats dels seus clients. El canvi de taller es va oficialitzar el 13 de gener passat. El nou centre de Rodi està equipat amb les últimes tecnologies i maquinària per proporcionar un servei integral adaptat a tot tipus de vehicles. Les instal·lacions consten de 1.500 metres quadrats en planta i un magatzem de gran capacitat que garanteix la disponibilitat de gairebé tots els recanvis. A més a més, el trasllat permet que el centre dobli l'equip de treballadors, que actualment està format per 10 professionals especialitzats en les diferents àrees. Entre els serveis més habituals que realitza el taller destaquen els de diagnosi, revisions, mecànica integral i pneumàtics, tant de turisme com de camió.

Com a novetat, per als clients que necessiten passar la ITV, el taller també ofereix aquest servei, així com el de custòdia de pneumàtics d'hivern i d'estiu. El taller introdueix una millora important i afegeix elements que perfeccionen l'experiència del client: una zona de recepció dedicada exclusivament al client, amb servei de wifi gratuït, cafè i zona infantil, entre altres comoditats. Amb la nova web, el client ja pot demanar cita prèvia des de casa seva en un clic.