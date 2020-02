El temporal Glòria ha obligat a tancar diferents punts de la Ruta de les Colònies

La llevantada i el posterior desembassament de la Baells causats pel pas del temporal Glòria van ocasionar desperfectes importants a la Ruta de les Colònies. Els danys han obligat el Consell Comarcal a tancar diferents punts de la ruta mentre duren els treballs de reparació, que encara no se sap quins costos tindran ni quan duraran.

Des de Cal Rosal fins a Puig-reig, passant per Casserres i Gironella, la riuada i les pluges han obligat el Consell Comarcal i els ajuntaments a recomanar als ciutadans que no s'aproximin a les zones afectades. Els danys en els quinze quilòmetres de ruta són generalitzats, però alguns dels llocs més malmesos per la crescuda del riu el dijous dia 23 van ser Cal Riera i l'Ametlla de Casserres, on hi va haver una gran esllavissada a la zona de la font.

Però no són fets aïllats. Segons fonts del Consell Comarcal, al llarg de la Ruta de les Colònies es poden trobar esllavissades, pedres de grans dimensions al mig del camí, baranes torçades, ponts espatllats o arbres caiguts. Ara, el Consell i els ajuntaments afectats miren d'apaivagar la situació tan ràpid com sigui possible.

Jesús Calderer, conseller de Medi Natural, en declaracions a Berguedà Setmanal, ha explicat que «les principals afectacions de la riuada a la comarca han estat a la Ruta de les Colònies, ja que aquesta situada molt a prop del riu. Diferents passos elevats han tingut desperfectes, han caigut baranes, hi ha hagut esllavissades i s'ha malmès el camí. Tot això fa que ara mateix sigui perillós accedir-hi». La brigada del Consell Comarcal i també les dels ajuntaments treballen a consciència i centren els seus esforços a netejar i recuperar el més aviat possible aquesta icònica ruta de la comarca. Però no serà una feina senzilla ni tampoc ràpida, ja que la força de l'aigua del riu i també de les pluges va malmetre quilòmetres de llera. Mentre durin les tasques de recuperació, Calderer recomana que «durant uns dies, la gent no s'apropi a les zones senyalitzades amb una prohibició. Hi ha cintes per barrar el pas als llocs més conflictius del riu».

El temporal Glòria va fer que el pantà de la Baells arribés al 99,5% de la seva capacitat. L'excés d'aigua al pantà va fer que l'Agència Catalana de l'Aigua decidís desembassar fins a un màxim de 250 m3/s durant poc més d'una hora i mitja. Aquest cabal d'aigua va provocar una crescuda inesperada que va fer que el riu Llobregat augmentés de forma desmesurada i destrossés tot el que trobava al seu pas.

Preguntat per la gestió del desembassament per part de l'ACA, Jesús Calderer afirma que «és difícil valorar una gestió tan tècnica, però si s'hagués pogut fer amb més previsió, el desembassament hauria anat més bé. Hem d'aprendre d'aquest temporals i mirar de gestionar-los millor».