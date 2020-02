Casserres inverteix 110.000 euros per posar herba al camp de futbol

El camp de futbol municipal de Casserres serà d'herba natural la propera temporada. Jugar amb terra i esgarrapar-se els genolls serà història a partir del setembre del 2020, quan finalitzaran les obres d'instal·lació de la nova superfície. L'objectiu de la seva implantació per part de l'Ajuntament i el Casserres Club de Futbol és seguir fomentant l'esport al municipi i recuperar el futbol base per evitar que els més menuts del poble marxin a equips dels voltants. L'alcalde del municipi del Baix Berguedà, Josep Colillas, explica que «al poble tenim unes bones infraestructures esportives i el camp de futbol havia quedat una mica enrere. La voluntat política és donar suport a totes les entitats i, d'acord amb el club, ens hem plantejat el fet de posar herba».

L'Ajuntament ha aprovat la instal·lació d'herba natural al camp de futbol amb un cost total de 110.000 euros. El finançament del projecte està pendent d'una subvenció de la Generalitat, però l'alcalde de Casserres explica a Berguedà Setmanal que « la voluntat de l'equip de govern és fer les obres aquest 2020. Després de millorar instal·lacions com les piscines, el pavelló o el tennis, ara toca el futbol: «Creiem que ha arribat l'hora de fer un esforç. Per les diferents inversions del 2019, aquest exercici s'ha de tancar amb superàvit i no podem tirar de romanent. Estem pendents d'una subvenció de la Generalitat, però si no es complís el termini, tenim altres mecanismes per trobar finançament». El projecte tirarà endavant aquest 2020 i el començament del moviment de terres ja està programat per al maig. Després de quatre mesos, al setembre, és previst que les obres hagin acabat i que la nova temporada 2020-2021 ja es pugui jugar sobre verd.

El camp municipal de Casserres ha estat la seu del conjunt blanc-i-blau des de la temporada 83-84. El club va ser fundat als anys 50 però va desaparèixer el 1995 per falta de jugadors. El 2006, un grup de persones compromeses amb l'esport del municipi el va recuperar. Actualment, el Casser-res CF milita al grup 1 de la quarta catalana de futbol.

El seu etern capità, Sergi Fíguls, que fa 14 anys que és al club, valora positivament el canvi, però és conscient que el pas de terra a herba afectarà el joc de l'equip: «Serà un canvi radical. Tota la vida que hem jugat amb camp de terra. No sabem si ens anirà bé o malament, però el canvi serà fort. S'haurà de retocar la manera que tenim de jugar». I és que durant aquesta temporada el conjunt casserrenc ha fet del seu estadi un fortí i encara no hi ha perdut cap partit.



Recuperar el futbol base

Però si per alguna cosa el projecte fa especial il·lusió és per poder recuperar el futbol base i que els nens casserrencs no hagin d'anar a jugar als pobles veïns. La junta, amb el suport de l'AMPA de l'escola municipal i de l'Ajuntament, s'hi han compromès.

Sergi Fíguls, que també és membre de la junta del club, es mostra especialment motivat: «Per al poble serà un gran benefici. La canalla es podrà quedar a jugar aquí com passava fa vint anys. Tot i que encara no hi ha res concretat, la idea que tenim és fer un equip. Veurem quanta gent s'hi vol implicar». L'alcalde afirma que aquest ha estat un punt important per tirar endavant el projecte: «Si tenim unes instal·lacions millors, hi ha més possibilitats de crear equips de futbol base. Als pobles del voltant hi ha molts nens de Casserres que hi juguen. En un poble petit és difícil, però el fet de tenir les condicions correctes a l'equipament fa que creixin les possibilitats de fer-ho».