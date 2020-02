La Coral Estel convida els espectadors a tastar l'ambient d'una taverna del 1898

Agafar una màquina del temps i transportar-se a la Gironella de l'any 1898. Entrar assedegat en una taverna i demanar un got de vi. A partir d'aquí, copsar l'ambient de gresca i xerinola: cantar cançons tradicionals, ballar, dansar, parlar d'amor i criticar el clero. Aquesta és l'atractiva proposta que presenta la Coral Estel al Local del Blat aquest cap de setmana. Per segon any consecutiu, el grup musical dirigit per Joan Alsina ofereix la representació La Taverna de l'Estel, que es podrà veure aquest dissabte a les 21.00 h i en una segona funció el diumenge 9 de febrer a les 18.00 h. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a Cal Pascual.

L'obra, que executen de manera entusiasta una cinquantena de membres de la coral i sis músics, consta de dues parts diferenciades i disposa d'un attrezzo i una decoració pròpies del segle XIX. Aquest decorat ajuda l'espectador a immiscir-se en l'ambient de la taverna. En aquest espai se situen els membres de la coral disfressats de pagesos, amos, remeieres, mossens, contrabandistes, gitanes, botiguers o treballadors de la fàbrica.

«Els protagonistes de l'obra, els membres de la coral, s'ho passen bomba. A més de cantar, fa molts anys que també es van posar a actuar, des del Violinista a la teulada l'any 2006. En aquell moment els va costar sortir de darrere la carpeta, però de mica en mica, com més es poden disfressar, millors s'ho passen. La coral ha realitzat els últims anys Els Miserables, El rei Lleó i Mar i Cel, entre d'altres», explica Joan Alsina, director de la Coral Estel.

El tipus de cançons que sonen a la representació de La Taverna de l'Estel són temes tradicionals catalans. Alsina ha parlat amb Berguedà Setmanal i ha manifestat que «el tipus de cançons que hi ha al repertori fan referència al beure, al clero, al joc, a la festa o al sexe. Són cançons tradicionals catalanes, típiques del Pirineu. Algunes són irreverents, no es guarden res». A la direcció, juntament amb Joan Alsina, hi ha Maria Caselles, que s'encarrega de la teatralització de l'obra.



Canvi d'ubicació

Una de les claus per aportar realisme a l'espectacle és l'ambientació de l'època. L'any passat, en la seva estrena, la funció va tenir molt d'èxit i es van fer quatre funcions a l'Església Vella de Gironella, que enguany està en obres. Per aquest motiu, la coral ha decidit traslladar-se al Local del Blat, un espai més gran: «L'Església Vella tenia un ambient més rústic i era més fàcil sentir-se com si estiguessis en una taverna. L'objectiu de la representació és fer-te entrar en una taverna de fa 100 anys, a principi de segle passat, veure l'ambient que hi havia i cantar les cançons que es cantaven. Al Local del Blat hem hagut de canviar certes coses, i tot i que també hi haurà un decorat especial, costa més que sembli una autèntica taverna», explica Alsina.

Tot i el canvi d'ubicació, actors i públic tenen garantida la diversió. El director de la funció indica que «voldria animar la gent que vingui, que s'ho passarà molt bé. Serà una estona divertida per recordar les cançons tradicionals. Moltes vegades les corals tenim el repertori català una mica deixat de banda. Són cançons molt divertides que els assistents potser recordaran de quan eren petits», conclou.



La Coral Estel

La coral gironellenca va ser fundada l'any 1989 i des del 1999 fins ara ha estat dirigida per Alsina. La Coral Estel és membre de la Federació Catalana d'Entitats Corals i participa activament en trobades i actes arreu de Catalunya. La seva activitat musical l'ha dut a oferir concerts i intercanvis amb corals de diversos indrets del país, de la resta de l'Estat espanyol i a França, Portugal, Sardenya i Irlanda. El seu repertori inclou música de tots els temps i estils.