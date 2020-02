L'escola Vedruna de Berga serà a la final de la Copa Cangur de matemàtiques

L'escola Vedruna de Berga participarà el proper dijous 5 de març a la final de la Copa Cangur 2020, que se celebrarà al centre Cultural La Torreta de Montmeló. Recentment es va celebrar per primera vegada a l'INS Serra de Noet de Berga la fase comarcal de la Copa Cangur, un conegut concurs presencial de resolució de problemes de matemàtiques. En total hi van participar 14 equips, integrat cadascun d'ells per set alumnes de 2n i 3r d'ESO de set centres del Berguedà. L'equip A de Vedruna Berga, amb 551 punts, va ser el primer classificat. Cal destacar que entre el primer i el segon classificat la diferència va ser de gairebé cent punts. Com a conseqüència d'aquest victòria, l'equip de Vedruna Berga serà a Montmeló a la final de la Copa Cangur de Catalunya. Allà hi haurà la presència dels 34 centres que han obtingut l'accés per a la final. L'equip A de Vedruna de Berga està integrat per Joan Anyaorah, Marc Besora i Mariona Castañé, de 2n d'ESO; i Martí Piñol, Clàudia Solé, Oriol València i Josep Rhys Vidal, de 3r d'ESO.