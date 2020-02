El nou horari a mitja tarda acontenta els usuaris de l'autobús Berga-la Pobla

Satisfacció generalitzada a l'alt Berguedà en les primeres setmanes de funcionament del nou horari a mitja tarda de la línia d'autobusos que connecta Berga amb la Pobla de Lillet.

Aquesta ruta va incorporar a principi d'any un nou servei en horari de tarda. El bus de la companyia Alsa, que surt de la capital berguedana a les 17.00 h de la tarda, era una reivindicació dels veïns de l'alt Berguedà que va ser escoltada pel Consell Comarcal. En un mes de vida ha acontentat les demandes dels usuaris i també dels seus impulsors. El conseller de Mobilitat del Consell, Abel Garcia, explica que estan satisfets, ja que «va ser una petició ciutadana a la qual hem pogut donat resposta».

Anteriorment sortia de Berga un bus a les 14.00 h i un altre a les 19.00 h, per tant, cinc hores de diferència eren «masses» per a la gent que es volia dirigir a l'alt Berguedà. «S'han intentat adaptar els horaris a les necessitats reals de la ciutadana. Si algú tenia una visita al metge i no havia acabat, havia d'esperar massa hores per tornar a casa», valora Abel Garcia. Amb aquest nou horari, la ruta Berga-la Pobla en dies feiners té un total de quatre opcions diferents, tots a un preu de cinc euros i amb una duració del trajecte de 50 minuts.

L'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, també constata que els usuaris se senten satisfets: «La gent està contenta i agraeix aquesta ampliació dels horaris. Tot i que som un poble petit, la percepció és molt positiva. Els usuaris del bus que tenim ho han agraït molt».