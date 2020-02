Per què s'ha triat posar-hi gespa natural i no pas artificial?

? L'aposta per la gespa natural davant de l'artificial es justifica per part de l'alcalde amb criteris de sostenibilitat, tant mediambientals com econòmics. L'obra consistirà a moure la terra existent i barrejar-la amb sorra. Un cop instal·lada la caixa d'arrelament, se sembraran les llavors de l'herba i es deixarà créixer. Des del punt de vista econòmic, la gespa natural suposa una inversió molt més moderada. Tot i que el manteniment sigui més exigent. Colillas considera que pot suposar un estalvi significatiu. «Ara mateix, només amb un equip sènior, posar gespa artificial pot presentar dubtes, ja que és molt més cara. Si en el futur les coses van bé per al club i ha crescut el nombre d'equips, amb infantils o equip femení, es podria plantejar».