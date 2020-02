No conec les dites ni el refranyer suec, ho haig de reconèixer, però de ben segur que tenen alguna similitud amb alguns dels nostres refranys o dites populars. Aquest diumenge passat, dia de la Candelera, feia tanta calor que podies torrar les llesques del pa de l'esmorzar amb l'alè, per tant, segons el nostre refranyer, l'hivern és encara viu.

El que no sap el refranyer català és que estem fotent el planeta en l'aire, i que hi ha dites i refranys que s'haurien de revisar i actualitzar. Greta Thunberg ho sap, l'hivern al Berguedà per molt que rigui la Candelera, és mort de fa anys i aquella imatge de la infància en què retiràvem la decoració de Nadal tapats com si portéssim burca i només poguéssim mostrar els ulls, ha quedat per al record, per a la història, i costarà fer creure a les generacions venidores que nosaltres, de petits, havíem fet ninots de neu, que ens tiràvem boles i que amb un plàstic baixàvem lliscant per les carreteres, perquè a més d'haver-hi neu també hi havia poc trànsit i la neu durava molts dies, però ara, que necessitem el cotxe per anar de la saleta al lavabo, ha de passar inevitablement la llevaneu pel corredor de casa.

Tot això ho he pensat aquest diumenge, mentre la Candelera reia. Jo, que per motius professionals des de fa uns quants anys haig de veure molt futbol, estava meravellat pel bon joc d'un equip de futbol femení, fet que a la comarca malauradament no pots veure a tots els clubs, i als pocs clubs on en pots gaudir, no hi és, ni molt menys, a totes les categories. El cas és que mentre l'equip local s'esforçava per arribar a la porteria contrària, una mare de l'equip visitant parlava per telèfon tan a prop meu que podia sentir el seu interlocutor. «He portat dos jerseis i dues jaquetes pensant que faria molt fred –deia– però fa una calor...».

I és que el canvi climàtic no diferencia si l'esport que s'està practicant és femení o masculí, però el que sí que ho fa diferent és l'actitud del públic. Sigui perquè la mateixa societat ja ens deixa clar des de les categories inferiors que un noi pot arribar a realitzar-se com a persona, a triomfar practicant l'esport del futbol, mentre que per a la noia serà un simple divertimento, sigui perquè encara al futbol femení no el segueix cap ultra, el cas és que veure un partit de futbol femení o veure un partit de futbol masculí és com veure dos esports diferents.

Aquests dies en què l'empoderament de la dona també està arribant a l'esport, estaria bé fer consciència i mirar els errors amb retrospectiva, el més correcte seria poder veure Greta Thunberg jugant a hoquei sobre gel a qualsevol pista sueca, que seria el que cor-respondria a una noia de la seva edat, en lloc d'estar donant cops d'estic sobre els caps de cautxú en forma de disc de tots nosaltres.