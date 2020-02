Un centre dental de Veneçuela es dirà Queralt per agrair l'enviament de material

Un consultori dental de Maturín, ciutat ubicada al nord de Veneçuela, portarà el nom de la Verge de Queralt gràcies a les aportacions solidàries fetes des de Berga. La campanya l'han organitzat joves integrants del Rotaract Club VRTL D2202, un club Rotary virtual amb presència a la capital berguedana que manté el contacte mitjançant connexions per la xarxa.

La iniciativa va començar fa un any a la Farmàcia Nova del Vall de Berga. El pintor berguedà Josep Hontangas, un dels impulsors de la iniciativa, va cedir dibuixos solidaris que s'intercanviaven per pasta dental i raspalls de dents. Els clients podien agafar un dibuix a canvi d'aquest material dental. La campanya va reeixir i es va enviar el material odontològic cap a Veneçuela. Mitjançant els clubs internacionals del Rotary, l'instrumental el va rebre un grup d'estudiants d'odontologia veneçolanes, que van fer-lo servir per fer una actuació conjunta d'odontologia a infants de la ciutat de Maturin.

Gràcies a l'èxit d'aquesta primera col·laboració, el Rotaract Club VRTL D2202 es va plantejar seguir ajudant des de Berga una de les estudiants veneçolanes, en concret, María José Castillo Duran, que volia obrir una clínica dental a Maturín. Per fer-ho possible, es va demanar una subvenció al Rotary i es va aportar finançament per comprar una cadira odontològica, un forn esterilitzador i altres materials dentals. Amb l'ajuda de la seva família, Castillo va aconseguir un local per obrir la clínica amb el material finançat pel Rotary.

Per agrair el treball fet des de Berga, han decidit posar el nom de Queralt al consultori de Veneçuela. La denominació del centre serà Centro Odontológico Virgen de Queralt. La col·laboració amb el centre no s'acaba aquí. La clínica de Veneçuela serà apadrinada des de Berga per Heras Estudio Dental, ubicat al carrer del Roser. Josep Hontangas ha entregat a Heras vint dibuixos solidaris originals, numerats i signats per vendre solidàriament per 15 euros.