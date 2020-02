La història de Sant Salvador de la Vedella traspassa la frontera berguedana

La història del poble de Sant Salvador de la Vedella sortirà dels límits del Berguedà i arribarà a Barcelona a través d'un documental creat l'any 2017. El visionament, dirigit per Jaume Duran, repassa la lluita d'un poble que es va negar a quedar inundat sota les aigües del pantà de la Baells. El documental A prop de casa es presentarà a l'Ateneu Barcelonès el proper 18 de febrer i en quaranta minuts de durada detalla el procés iniciat el 1971 i que es va allargar fins al 1978, quan les darreres famílies de Sant Salvador de la Vedella van traslladar-se al nou nucli, Sant Jordi.

Josep Ramon López, membre del patronat de l'habitatge que va gestionar el trasllat del poble i també autor del llibre d'èxit Sant Salvador de la Vedella, la força d'un poble, valora que «l'important és que es remogui un fet que va passar fa 40 anys, ja que no s'havia explicat prou bé quan es va viure. La gent de més enllà de la comarca del Berguedà no ha conegut mai aquesta història i ens sembla interessant poder-ho explicar a Barcelona».

La idea del documental A prop de casa va néixer l'any 2017 arran del projecte «Lluites compartides» d'Òmnium Cultural i ha estat produït per Pi3B Produccions. El seu finançament va anar a càrrec de l'Ajuntament de Cercs i de la Diputació de Barcelona. «El documental no té altra finalitat que explicar aquest procés que es va fer a Sant Salvador de la Vedella perquè tota la gent que quedaven afectats per la construcció del pantà de la Baells es podien traslladar a viure a Sant Jordi», explica López, també conegut com a Pepito.

Montserrat Soler, presidenta d'Òmnium Berguedà, destaca en un comunicat emès per l'Ajuntament de Cercs la importància que el procés de trasllat poble estigui ara ben documentat i que per aquest motiu es pugui explicar fora de les contrades berguedanes: «Ara, gràcies a aquesta iniciativa, en tenim el recull ben acurat i detallat a través d'un documental i també d'un llibre, ambdós creats gràcies al treball de molta gent i també a la col·laboració de testimonis d'aquell moment que avui encara ho recorden amb nostàlgia», rememora. L'alcalde actual de Cercs, Jesús Calderer, explica que «aquell va ser un dels fets més rellevants de la història del municipi, un canvi radical, una vivència que els veïns van viure entre el trauma i la il·lusió, i que ens venia molt de gust poder explicar a la capital, per donar-ho a conèixer i perquè creiem que és única i suficientment important per ser reconeguda per la resta del país».



La presentació a Barcelona

L'acte de presentació del documental que se celebrarà a Barcelona dimarts que ve, 18 de febrer, constarà d'una taula-col·loqui amb diferents experts que van formar part del procés de trasllat del poble de Sant Salvador de la Vedella. Formaran part del col·loqui Mercè Tatjer, catedràtica de la UB i especialista en geografia urbana que va participar en l'estudi geogràfic per situar el nou poble de Sant Jordi; Jordi Viola, arquitecte que també va participar en aquell fet; Ignasi Camps, fill de l'alcalde del municipi de Cercs en aquell moment; Josep Ramon López, membre del patronat i autor del llibre Sant Salvador de la Vedella, la força d'un poble; Jaume Duran, director del documental, i Iolanda Fresnillo, representant d'Òmnium Cultural. La sala de l'Ateneu Barcelonès té un aforament de 250 persones, que els organitzadors esperen poder omplir. L'acte serà conduït pel periodista berguedà Carles Solà.