L'himne dels «guerrers del Picancel»

El Club Esportiu Vilada ha tornat al fang de la Quarta Catalana de futbol després de quatre temporades d'absència. El club centenari, fundat el 1913, no obté bons resultats al terreny de joc però en canvi triomfai fa afició fora. L'himne del club verd i blanc, creat especialment per celebrar el retorn de l'equip a la competició, ha estat elegit el millor himne del mes de gener del futbol català en el programa Tot Gira de Catalunya Ràdio. Amb el 62,5% dels vots dels oients, es va imposar als de la Unió Esportiva Llagostera i al Futbol Club Tàrraco. Amb aquesta distinció, el tema berguedà competirà els propers mesos per convertir-se en el millor himne català de la temporada 19-20.

El ja famós himne és viu, alegre i enganxós. La lletra parla de la història, els valors de l'entitat i per sobre de tot anima els «guerrers del Picancel» a deixar-se la pell al camp.

I els pares de l'èxit musical són el grup de punk berguedà Esperit de Vi, una banda nascuda fa un any i que formen Pep Pons, Jacob Comellas, Frantxo Zanuy i Joan Mosquera. Un dels seus integrants, Pep Pons, explica a Berguedà Setmanal que la realitat és que «a cap dels quatre ens interessa el futbol, som zero futbolers, però la proposta va sortir del meu germà, Quim Pons, que és regidor de l'Ajuntament, i estaven molt engrescats per engegar l'equip. Van dir de fer un himne i van pensar en nosaltres», explica.

Els Esperit de Vi han tingut una col·laboració de luxe que ha ajudat que el tema brillés amb llum pròpia. Isidoro Martínez, membre del grup Autoput, ha hs posat la bateria i la veu. Pons comenta que «quan teníem el tema compost i preparat per gravar, el Joan va agafar la baixa i necessitàvem un substitut. Em va venir al cap l'Isidoro, que havia jugat al club. Vam pensar que li faria il·lusió i va dir que sí». El grup berguedà, que interpreta temes propis de punk rock, es mostra«sorprès» per l'èxit i la repercussió de l'himne i ja prepara la seva imminent interpretació als escenaris. Pons té clar que l'himne serà a partir d'ara un tema més del seu repertori musical. «Tornarem aviat, estem buscant bateria substitut i la intenció és engegar de cara a la festa major», afirma.

«El posem a l'inici dels partits i també a la mitja part per motivar els jugadors», comenta Ivan Pujals, president del CE Vilada. De ben segur que la força que encomana la lletra de l'himne ajudarà els jugadors a millorar els resultats. En el seu retorn ocupa el 13è lloc al grup 1 de la Quarta Catalana. Pujals valora que «es tracta que no es desmotivin. Si cada setmana fas l'esforç d'anar a entrenar-te i a jugar, el més perillós és desmotivar-se, però no ens passarà».

Els inicis mai han estat fàcils i Pujals dona especial importància a la tornada del club amb gent de casa. «La canalla del poble tenia ganes de fer equip i la veritat és que són gairebé tots d'aquí», diu.