Els Rasos s'omplen de deixalles els dies d'allau de visitants atrets per la neu

L'incivisme durant la temporada d'hivern als Rasos de Peguera genera un impacte negatiu al medi natural que preocupa de manera generalitzada els agents socials del territori. Una de les grans atraccions turístiques del Berguedà veu com els visitants de cap de setmana hi acumulen deixalles sense escrúpols ni respecte.

Xevi Generó, gestor del Xalet-refugi dels Rasos, explica que «si camines pel voltant del refugi o per la part de dalt et trobes llaunes, cigarretes, papers... de tot». Una de les esportistes més reconegudes del Berguedà, Clàudia Sabata, s'entrena setmanalment per la zona i afirma que «sembla una deixalleria, hi he trobat llaunes, papers, cotxets, botes de caminar, cerveses enterrades a la neu, gots de plàstic, papers... tot el que podem ens ho emportem a la motxilla per llençar-ho». Sabata creu que el problema d'abandonar brossa a la natura rau en «l'educació» de cada visitant, però adverteix que al Berguedà «podríem regular l'accés als Rasos, senyalitzar-ho i posar-hi una mica més de control. Aquesta gent hauria d'estar penalitzada».

I un dels problemes afegits a l'hivern són els trineus. Aquests vehicles de plàstic que serveixen per baixar per la neu s'espatllen amb facilitat i s'abandonen a la zona. Com que no caben dins els contenidors, es deixen a terra: «La part dels trineus és la més voluminosa i més visible perquè en pots veure molts al voltant dels contenidors, però els altres residus es veuen menys i costen més de retirar», explica Generó.

L'alcalde de Castellar del Riu, Adrià Solé, és conscient de la problemàtica però afirma que tenen les mans lligades, ja que els ter-renys dels Rasos son privats:«Tenim una reunió programada al Consell Comarcal per parlar del tema. Estem parlant d'uns ter-renys privats i d'unes empreses que estan fent negoci i tot és aliè a l'Ajuntament. L'Ajuntament poca cosa hi pot fer, és un problema que no sabem com afrontar», afirma. A Castellar del Riu, localitat a la qual pertanyen els Rasos de Peguera, no hi ha servei de porta a porta i, per tant, hi ha contenidors de reciclatge. Cada dos dies pugen camions a retirar les escombraries.

El propietari dels Rasos de Peguera, Marc Pujals, ha afirmat a Berguedà Setmanal que «tenim constància dels problemes que hi ha i hi estem treballant des de fa temps. Són puntes d'afluència, aquests últims caps de setmana ha vingut molt gent, ja que hi ha neu i ha fet molt bon temps. Estem treballant amb un model d'estació i muntanya que tenim presentat a totes les administracions».

L'estació dels Rasos és la que està més a l'abast de la gent de la província de Barcelona. Els col-lapses de visitants els caps de setmana d'hivern als Rasos han fet que les institucions del Berguedà hagin establert plans de circulació, per aparcar bé i per tallar la carretera en moments de màxima afluència.

Xevi Generó afirma que els organismes públics haurien de donar més importància a la conscienciació del que és pròpiament l'estada a la natura:«Si volem promocionar un turisme al Berguedà, un turisme a la muntanya, no només ens hem de centrar en els accessos sinó en com gaudim d'aquest espai. Si només pensem que hi arribin, després es poden donar situacions d'aquest tipus. S'ha d'explicar com conviure amb l'entorn, i aquesta hauria de ser una tasca de l'àmbit públic».