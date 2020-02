La vocalia de solidaritat de Santa Eulàlia crida a anar a l'assemblea general

La secció d'enterraments de l'Associació de Veïns del barri de Santa Eulàlia de Berga celebra demà, 16 de febrer, la 36a assemblea general. L'acte tindrà lloc a l'Auditori de l'Hotel de les Entitats a 2/4 d'11 del matí. El president, Rafael Febrero, anima els socis a anar a l'acte i calcula l'assistència d'unes «cinquanta o seixanta» persones.

En total la secció d'enterraments de Santa Eulàlia té uns 1.400 socis, ja que els membres van per famílies que hi participen.«Encara en busquem més», explica Febrero. A l'assemblea es farà l'informe econòmic de l'any, els difunts que hi ha hagut i el cost que ha tingut cadascun. L'objectiu d'aquesta secció és solidari, ja que quan hi ha una defunció la família no paga l'enterrament. Tots els membres de l'associació abonen una quota que ara mateix se situa prop dels tres euros. Els mesos en què hi ha difunts no s'ha de pagar.