Bagà invertirà 28.904 euros a arranjar camins forestals dins el pla contra incendis

Mirador del President, al camí per arribar-hi és un dels punts on s'actuarà aquest 2020

Mirador del President, al camí per arribar-hi és un dels punts on s'actuarà aquest 2020

Bagà invertirà un total de 28.904 euros durant els propers dos anys per prevenir els incendis al municipi, que té una superfície forestal de 3.527 hectàrees, part d'aquestes dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró.

El consistori baganès ha aprovat recentment el pla municipal de prevenció d'incendis forestals per al període 2020-2021 amb l'objectiu principal d'actuar en l'arranjament de camins forestals. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Bagà, Oriol Sol, ha dit a Berguedà Setmanal que «hi ha un estudi fet per a aquest pla contra incendis que té una duració de cinc anys, aquest any 2020 s'actuarà principalment en camins i pistes, com són el camí de l'Hospitalet cap al Refugi de Rebost i el Mirador del President».

Es farà manteniment, desbrossament i poda en 5,5 quilòmetres del camí cap al Refugi de Rebost, on també s'abocaran 180 tones de material per tal de compactar-lo. El mateix es farà al camí del Mirador del President, on es farà una actuació en 3,2 quilòmetres i es compactaran 85 tones de material.

El pla municipal de prevenció d'incendis forestals de l'Ajuntament de Bagà es va aprovar l'any 2016 i està destinat al període 2017 – 2021, amb una inversió total de 74.048 euros. 65.262 d'aquests es destinen a manteniment i els altres es van dedicar a inversions el 2017 i 2018. El regidor Sol afirma que «estan satisfets amb el pla contra els incendis i en fan un balanç positiu». De cara al 2021 les actuacions se centraran en els camins de Paller de Dalt, de la Serra, de Matallops a Sant Joan de l'Avellanet i del Quer.