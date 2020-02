El Cine Patronat oferirà tres sessions de «Parásitos», la triomfadora dels Oscars

El Teatre Patronat de Berga oferirà entre els propers 14 i 15 de març tres sessions de la pel·lícula Parásitos, triomfadora dels premis Oscars d'enguany. La sessió del dissabte 14 serà a les 21.30 h i les del diumenge 15, a les 18.00 h i 20.30 h. Però aquesta no serà l'única pel·lícula multipremiada als Oscars que es podrà veure a Berga. El dies 15 i 16 de febrer es va poder veure la pel·lícula 1917 i la sala es va omplir.

Diumenge a les 18.00 h de la tarda es van exhaurir les 150 entrades per a les quals té llicència la sala per veure la història de la missió de dos soldats, Blake i Schofield, durant un dels episodis de la Primera Guerra Mundial. L'entitat que té cura de programar cinema al Patronat de Berga és l'associació 9.5 mm. Grup Internacional Cinematogràfic. És una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu l'agrupació de persones aficionades al món del cinema. Està a punt d'arribar als 200 socis. Fonts de l'associació han indicat que «el cinema al Berguedà tira endavant gràcies a la feina de les persones voluntàries i la bona resposta del públic». Han informat que properament es farà l'assemblea general ordinària per proposar, debatre i aprovar, si és el cas, les diferents activitats, condicions i accions per aquest 2020.

Aquest cap de setmana es podrà veure la pel·lícula La gran mentira.