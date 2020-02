Els comerciants de Berga divulguen el llegat i la història carlista amb un joc

Hi ha un període de la història en què Berga va tenir un destacat paper protagonista: el carlisme. Va ser un moviment polític sorgit el 1833 arran del problema successori plantejat per Ferran VII. El fet de no tenir fills homes va fer que abolís la Llei Sàlica, de manera que la seva filla, Isabel II, pogués ser proclamada reina. Aquesta circumstància va provocar l'oposició dels conservadors, partidaris del candidat Carles Maria Isidre (que era germà de Ferran VII), un fet que va provocar tres guerres durant el segle XIX.

Ara, una iniciativa de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) convida a descobrir-la a través d'una proposta, Carlinada en Joc! que se suma a la Carlinada que engega aquest cap de setmana coincidint amb el Carnaval.

El joc serveix per jugar, per divulgar la història i per donar a conèixer el comerç local. Mentre es va a comprar, hom pot assabentar-se (si no ho sap) que durant tres anys Berga va ser capital de la Catalunya carlista. El 13 de juliol del 1837 el general basc Antonio de Urbizondo y Eguía, comandant general de l'exèrcit carlí a Catalunya, «va ocupar Berga i va instaurar la Reial Junta Superior Governativa del Principat de Catalunya, màxim organisme del govern carlí, que l'aleshores va convertir vila, durant tres anys, en la capital del carlisme català», com recull la historiadora Dolors Santandreu en els cartells que llueixen les botigues participants. Cada cartell inclou una explicació i un dibuix i identifica l'establiment amb un C o una L en funció de si es declaren carlins o liberals.

Així, Berga es va convertir en la capital i nucli fonamental del carlisme català del juliol de 1837 al 1840. I és que la vila de Berga havia estat sempre un objectiu important per a l'exèrcit carlista perquè era considerada estratègicament clau, ja que controlava i obria les portes del Pirineu.

L'actual capital berguedana conserva un ric llegat de l'època carlina. La seu del govern carlí va ser la casa de ca l'Antic, o cal Gironella, un immoble catalogat ubicat al capdamunt del passeig de la Pau. La ciutat també va ser escenari d'episodis crucials. Per exemple, el del 4 de juliol del 1840, quan hi va haver la batalla de Berga, també anomenada de la Creu de la Pinya pel punt de la serra de Noet, a les envistes de la ciutat, on va tenir lloc. «Aquesta batalla va comportar la derrota dels carlins, dirigits per Ramon Cabrera, a mans de l'exèrcit liberal encapçalat pel general Espartero, que va entrar victoriós a la vila». A més, Berga conserva una de les poques fortificacions carlines de Catalunya: la Torre de la Petita. Santandreu explica que «se'n conserven tres plànols que mostren el moviment de les tropes i la situació de les forti?cacions» a la vila.



Una campanya amb 120 comerços

A la Carlinada en Joc! hi participen 120 establiments de la ciutat. Cadascun té un cartell que explica un moment determinat de la història carlina de la ciutat. Als cartells els clients hi trobaran soldats carlins o liberals. En una butlleta s'ha de marcar a quina forma- ció corresponen els de cada botiga. A més, en alguns d'aquest cartells (12) hi ha un escrit amb algunes lletres destacades en vermell que formen una paraula que s'haurà de col·locar a la casella de cada establiment. Aquestes paraules juntes formen una pregunta que cal respondre.

Un cop completada la butlleta, es pot deixar en qualsevol de establiment participant. Qui resolgui l'enigma correctament entrarà al sorteig de 10 vals de compra als establiments adherits a la UBIC per valor de 20 euros. El sorteig es farà el 29 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda. A banda de respondre l'enigma caldrà que els participants es posicionin al bàndol carlí o al liberal. El vot se sumarà a la Carlinada.

Els textos han estat escrits per la historiadora berguedana Dolors Santandreu per garantir-ne el rigor històric, segons han explicat els representants de la UBIC Ermínia Altarriba i Xavier Orcajo. El joc també ha tingut l'assessorament de Ramon Maria Colillas i Montse Palacios.

Els organitzadors afirmen que l'objectiu de la campanya és sumar-se a la Carlinada, aquest cap de setmana i el que ve, i contribuir a la difusió de la història del període, així com transmetre la idea que «comprar a Berga té premi».