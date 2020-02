El doctor Pastor considera correctes totes les mesures

?El cap de Medicina Interna de l'Hospital Sant Bernabé de Berga, el doctor Ferran Pastor, considera correctes les mesures adoptades i afirma que «em semblen lògiques, la festa ha de continuar però és important que sigui de manera saludable, que tothom hi participi però que ningú en surti perjudicat». Pastor explica que la repartició d'aigua i fruita ajuda a que «les persones vagin hidratades. A la festa s'ha de caminar i el millor és hidratar-se amb aigua». En referència a la recomanació de no fumar opina que «si hi ha una festa amb molta gent, joves i nens, s'ha de mantenir l'espai sense fum. S'ha de respectar la llibertat de tothom».