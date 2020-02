La recollida de roba del Grup Horitzó augmenta el 55% durant l'últim any

El Grup Horitzó va recollir durant l'any 2019 un total de 362.021 quilos de roba utilitzada. La tendència continua clarament a l'alça durant els últims anys, ja que el 2018 se'n van aplegar 233.229 quilos i el 2017 se'n van reunir 151.829. La directora del Grup, Eva Sánchez, explica que «aquest augment pot estar provocat per dos factors, primer, la roba cada vegada és més econòmica i n'hi ha més oferta, i segon, la recollida porta a porta també hi ha influït. Abans la roba es tirava al rebuig i ara s'ha de classificar». L'entitat berguedana té 49 contenidors de roba repartits pels diferents municipis berguedans. A més, dona cobertura al nord del Bages i té un contenidor a Alp. Sánchez valora que «el creixement és positiu, però tant de bo trobéssim algun mecanisme per no generar tant residu tèxtil».

A més dels contenidors, l'entitat també rep donacions de roba vella al seu centre logístic, ubicat a la plaça Europa de Berga. Sánchez explica que «hi ha contenidors repartits arreu del territori. Hi ha dues opcions. O es posa la roba al contenidor o es ve a portar aquí a la botiga. Després hi ha el triatge. Nosaltres triem la que hi ha aquí a la botiga. La dels contenidors se'n va directament a les plantes de triatge».

Tot i remarcar que l'augment és un fet positiu, els quilograms rebuts pel Grup actualment superen la seva capacitat de treball i això fa que no tota la roba s'utilitzi per tornar a vendre al mateix Berguedà. «La roba que venem aquí n'és una molt petita part. Necessites una infraestructura molt gran que no tenim, una nau gegant amb cintes i molta gent treballant. Nosaltres, amb tots els quilos que recollim, no podem fer-ho. No tenim ni estructura, ni personal, ni temps per fer-ho. El que fem és vendre-ho al tercer sector, a botigues de segona mà o en altres països», explica Sánchez.



La botiga tanca el cercle

La recollida de roba és només una branca de l'entitat. El Grup Horitzó dona suport i feina a persones amb discapacitats per aconseguir la seva inserció social. Actualment tenen 13 treballadors i una quarantena de voluntaris setmanals. En la seva tasca destaca especialment la realització de tallers de material de la Patum o de mobles restaurats, que s'acaben venent a La Botiga de la Manela. D'aquesta manera es tanca el cercle i els treballadors especials veuen recompensat el seu treball, cosa que«els enorgulleix i els mostra que realment estan capacitats per exercir labors de treball». Sánchez explica que «la botiga ja era un projecte que la Manela tenia arrencat i faltava materialitzar-ho. Ho valorem de manera molt positiva. Tan a nivell d'impacte a la ciutat com per a les persones que veuen tancat el circuit de les figures que fan al taller». La que era presidenta de l'entitat, Manela Quesada, va morir tràgicament el 17 de març del 2018. El seu llegat però, segueix ben viu al Grup Horitzó, i Sánchez, la seva succesora, recorda que «s'ha de seguir amb ganes de tirar endavant la seva tasca, ella ens va deixar l'arrel, molta feina ja feta i amb un objectiu de futur molt clar. I s'ha de seguir tot i la tristesa de que ella ja no hi sigui. Estaria contenta i orgullosa del que estem fent, ella marcava el camí cap on estem anant».



Un reconeixement necessari

Fent una mirada al futur, Sánchez té clar quin ha de ser el camí de l'entitat. «L'objectiu no és créixer perquè sí, sinó poder donar servei i resposta al territori contractant persones que ho tenen molt més complicat a l'empresa ordinària».

I per poder-ho fer, necessiten que la Generalitat els reconegui els serveis que presten. «Grup Horitzó sap molt bé què fa a cada línia, però no tenim cap servei reconegut per part de la Generalitat. No som ni prelaboral, ni club social, ni centre especial de treball. Estem funcionant com una empresa ordinària amb persones amb especial dificultat».

Com a mostra de la seva constant evolució, recentment el Grup es va convertir en accionista majoritari de l'empresa que fa els iogurts Delícies del Berguedà. La companyia d'inserció laboral, que dona feina a joves a Cercs, té actualment cinc treballadors.

Un mes després de l'acord, Sánchez el valora molt positivament i ja pensa en augmentar la producció i els treballadors. «Estem contents i tenim l'objectiu de seguir creixent. Actualment produeixen la meitat de la seva capacitat».