30 mesos de treball científic fora de l'aula

Sabó produït amb oli reciclat extret de les plantes del bosc, una caldera de biomassa per cremar matèria orgànica d'origen vegetal i una anàlisis del nivell de contaminació de l'aire i l'aigua del riu han estat els tres projectes presentats pels alumnes de l'IES Pere Fontdevila de Gironella després de 30 mesos de treball en el marc del projecte europeu Erasmus+ Open Science Schooling (OSS).

Aquest programa europeu de llarga durada ha omplert de ciència i coneixements el dia a dia dels joves des del seu inici a 3r d'ESO fins al seu final quan ja fan primer de batxillerat. L'objecte d'estudi durant aquests més de dos anys s'ha centrat en l'experimentació pràctica i tenia l'objectiu de desenvolupar pautes d'escolarització científica a través de la col·laboració entre estudiants. El projecte ha estat coordinat per l'Exploratori dels Recursos de la Natura de la Universitat Politècnica de Catalunya, en col·laboració amb l'institut gironellenc.

Dolors Grau, presidenta de l'Exploratori, explica que «l'objectiu d'aquest projecte ha estat identificar la ciència en l'entorn local. La ciència està en tot allò que ens envolta, a prop nostre, a Gironella, al Berguedà. Els joves han sortit al carrer i han descobert la ciència fora de les aules, han fet una prospectiva de la comarca i han escollit un tema central per treballar».



La sosteniblitat del bosc

Set alumnes de primer de batxillerat de l'IES Pere Fontdevila, Sandra Jiménez, Mariona Juan, Abril Rota, Ariadna Segura, Paula Soler, Ares Torra i Douae Zarrouki, van presentar dilluns a la biblioteca de Gironella els resultats finals d'un projecte que s'ha fet amb la cooperació de vuit socis europeus: Finlàndia, Romania, Lituània, Polònia, Grècia, Israel, Portugal i Catalunya.

El tema escollit pels alumnes berguedans es va concentrar en una missió concreta, «El Bosc, aprofitament i sostenibilitat». Aquesta via de treball es va centrar a estudiar els recursos de la naturalesa més propera i en com poder fer que fos més sostenible. Els estudiants van treballar en grups de quatre o cinc persones i cadascun va trair una temàtica diferent relacionada amb la missió.

Tot i fer-se més treballs, els tres projectes seleccionats i relacionats amb l'aprofitament dels recursos del bosc que es van presentar per part dels mateixos alumnes i que anteriorment s'havien exposat en una jornada global a Polònia van ser la creació de sabó fet a partir d'oli reciclat extret de les plantes del bosc. «Amb aquest producte vam aconseguir donar una segona oportunitat a l'oli recicli que hauríem hagut de llançar», va argumentar una de les estudiants.

El segon projecte va ser una anàlisi de l'aigua del riu i de l'aire del bosc per saber-ne el nivell de contaminació. «Vam anar al riu per analitzar la qualitat de l'aigua i fer diversos experiments al laboratori per saber-ne tots els detalls». Posteriorment es va estudiar l'aire de ciutats amb diferents nivells de població, com Barcelona, Manresa i Gironella, per comparar ciutats grans i petites.«Ho vam relacionar amb la salut de les persones i vam fer una enquesta per saber si la gent havia tingut problemes respiratoris, i vam arribar a la conclusió que en ciutats més grans hi ha més problemes que en les petites». Per acabar, es va presentar el projecte d'una maqueta d'una caldera de biomassa.

Formació en diferents àmbits

L'experiència del programa Erasmus+ Open Science Schooling en aquests trenta mesos ha portat els estudiants gironellencs a viatjar per Europa per intercanviar coneixements i explicar els seus projectes científics. Van anar fins a Madeira i també a Polònia.

A més, una de les trobades es va fer a Gironella i els estudiants de la resta de països van poder visitar el Berguedà. Això va donar un valor afegit al programa. Susanna Viladrich, professora d'anglès a l'institut, va dir que «aquest programa ens interessa com a centre perquè ens dona una altra visió del que és l'aprenentatge. Com a professora d'anglès m'interessa l'intercanvi que tenen entre ells perquè poden utilitzar la llengua i això ha resultat molt interessant».



Nou mètode de treball

El director de l'IES Pere Fontdevila, Querubín Juan, valorava especialment el mètode de treball que s'ha seguit en el desenvolupament del projecte. «La valoració per part del centre és molt positiva. Durant 30 mesos més de cinquanta nens han treballat projectes que es van triar ells mateixos i nosaltres els vam tutoritzar. L'avantatge d'aquest tipus de projectes és que ells ens ho demanen i nosaltres ajudem. Són projectes que s'han de potenciar molt», conclou.