Bagà obre un procés participatiu per regular la tinença d'animals a la vila

L'Ajuntament de Bagà ha obert un procés participatiu entre els vilatans per regular la tinença d'animals al municipi. El consistori ha fet una proposta que es pot consultar al lloc web de l'Ajuntament. «El que hem fet és fer un esborrany i obrir un període de participació ciutadana per recollir iniciatives oportunes. Un cop passat aquest període, estudiarem les aportacions i portarem una proposta definitiva al ple», explica Joan Oña, alcalde de Bagà. A partir d'aquesta primera proposta, els ciutadans tenen fins al 5 de març per enviar els seus plantejaments sobre la tinença d'animals. Ho poden fer mitjançant una carta a la recepció de l'edifici de l'ajuntament o bé per correu electrònic.

L'alcalde de la vila argumenta que «cada cop ha d'estar tot més ben regulat i hi havia algunes coses que no estaven incloses. Per mirar totes les casuístiques amb què ens podem trobar hem obert aquest procés».

A l'esborrany s'hi ha previst regular casos com la possessió d'animals perillosos, la seva identificació, l'autorització per tenir-ne d'exòtics o mesures obligatòria de sanitat i protecció. Un dels punts de l'ordenança parla de les deposicions a la via pública. L'orina dels animals s'haurà de diluir amb aigua per tal d'assegurar la salubritat dels espais públic i evitar la degradació del mobiliari urbà. L'alcalde argumenta que «si hi pixen els gossos ja és sancionable, però volem incorporar que quan orinin a la via pública els seus amos ho hagin de diluir. Hi havia coses incloses i ara ho intentem afinar».