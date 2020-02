«El Berguedà és capdavanter en les activitats d'educació en el lleure juvenil»

El Jou Nature serà la casa de colònies amb més places de la comarca i n'augmentarà àmpliament l'oferta, però abans de la seva posada en escena el Berguedà ja té un programa de lleure ric i divers destinat al públic juvenil.

Segons les dades de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Berguedà, durant l'any 2019 la comarca va acollir 12.603 persones i va organitzar un total de 339 activitats de lleure juvenil, sobretot centrades en dues èpoques de l'any, estiu i Setmana Santa. Queralt Cortina, tècnica comarcal de Joventut del Consell, afirma que «som de les comarques capdavanteres de Catalunya en activitats d'educació en el lleure».



18 instal·lacions juvenils

El Berguedà disposa de 18 instal·lacions juvenils regulades i relacionades a l'Oficina Jove. Hi ha deu cases de colònies amb capacitat per a 928 persones, cinc albergs amb 478 places, dos campaments juvenils que poden acollir 160 joves i una aula de natura amb allotjament per a 69 infants, ubicada a Gisclareny. Cortina explica que «totes les instal·lacions juvenils de la comarca tenen la mateixa finalitat, fer-hi activitats d'educació del lleure per infants i joves menors de 18 anys».

Així doncs, tot i la diferència de nomenclatures, l'objectiu de les diferents instal·lacions és el mateix i, sense comptar-hi encara la nova incorporació d'El Jou, del qual el Consell Comarcal encara no ha rebut documentació, el Berguedà ofereix un total de 1.635 places per al lleure juvenil. «Als albergs de joventut i a les cases de colònies hi pots fer una llarga estada, de 10 o 15 dies, fent activitats de lleure amb dormir i menjar inclosos. Els campaments juvenils són per dormir amb tendes de campanya a l'aire lliure i l'aula de natura és com una casa de colònies on hi ha la part d'activitats relacionades amb l'entorn. Per últim, tenim uns 40 terrenys d'acampada», explica Cortina.



L'alt Berguedà destaca

La majoria d'instal·lacions juvenils só a la zona de l'alt Berguedà. D'aquestes 18, en trobem dues a Borredà, dues a Saldes, dues a Castellar de n'Hug, dues a Vilada, dues a la Pobla de Lillet, una a Castell de l'Areny, una a Sant Jaume de Frontanyà, una a Bagà i una a Gisclareny. Fora de la zona nord de la comarca, podem trobar la que fins ara era la casa de colònies més gran del Berguedà, Les Vi-nyes de Vilamarí, a Avià, amb capacitat per a 176 persones, a més de la Masia de Cal Riera i els albergs de Berga i Puig-reig. «Els campaments i la majoria de les cases són a l'alt Berguedà, això és un fet. En el lleure, l'alt és molt més potent que el baix», diu Cortina.

Els motius principals de la potència del Berguedà en aquest àmbit del lleure juvenil, segons la tècnica de Joventut del Consell, tenen relació amb la ubicació de la comarca i amb les facilitats que ofereix. «És una comarca que no és lluny en relació amb l'àrea metropolitana. Els pobles també tenen centres d'atenció primària i l'entorn de muntanya dona per a molt, el clima... hi ha molts recursos».