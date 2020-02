Casserres fa un torneig de futbol sala mixt per marcar un gol al masclisme

«Fot-li un gol al masclisme» és el clarivident lema que ha triat l'Ateneu Feminista La Pastora de Casserres per organitzar un torneig de futbol sala mixt que ha nascut per complir un doble objectiu. El primer, incidir i fer visible que les dones poden jugar i gaudir d'un esport que ha estat tradicionalment masculí, i segon, recaptar fons per a la rehabilitació de l'espai feminista que l'entitat obrirà properament al poble.

El torneig tindrà lloc dissabte que ve, dia 7 de març, a partir de les 12.00 h al pavelló d'esports de Casserres i està destinant a ateneus, associacions i col·lectius que només han de complir un requisit, els equips participants han de ser mixtos, formats per homes i dones. Les inscripcions estan obertes fins al dia 1 de març.

Anna Pujol, membre de l'Ateneu La Pastora, ha parlat amb Berguedà Setmanal i ha explicat que «a la comarca hi ha molts tornejos d'aquests tipus però costa que s'hi puguin inscriure les noies. Senten que no estan al nivell per jugar, així que vam decidir fer un acte relacionat amb aquest esport i d'aquesta manera també és una manera d'introduir-los a l'ateneu i als nostres actes».



No hi haurà àrbitres

Una de les característiques més destacades del torneig és que no hi haurà àrbitres. Els mateixos jugadors s'hauran d'entendre i decidir quan s'haurà de parar el joc. «La competitivitat està bé, però volem que tots els equips s'autogestionin. Quan s'inscriguin els enviarem un manual de joc net i és el que hauran de seguir. Si hi ha alguna cosa s'hi intervindrà, però creiem que tothom seguirà aquesta filosofia i es podrà fer tranquil·lament», diu Pujol.

Les inscripcions estan anant a bon ritme i l'ateneu espera que hi participi gent del Berguedà i també de fora de la comarca. Pujol explica que «estem treballant en xarxa amb altres ateneus i sabem que vindrà gent del Lluçanès, que ja va participar en el quinto que vam organitzar. També els ateneus de Navàs i Sallent els hem passat la proposta i segurament muntaran algun equip».



Recaptació per al local

Els beneficis obtinguts en el torneig, que té un preu d'inscripció de 35 euros per equip i disposarà de servei de bar, es destinaran a les obres de rehabilitació del futur espai de l'Ateneu La Pastora, a Casserres.

Pujol diu que «estem en obres per tenir el futur espai i hem de fer actes de manera puntual per recaptar diners per rehabilitar-lo. El trimestre passat vam fer una quina, un acte més de nit i festiu, i també volíem fer alguna cosa que no fos nocturna, durant el dia i relacionat amb l'esport, un lloc on les dones sempre han estat més marginades».

La idea inicial de l'Ateneu era fer unes olimpíades esportives o un torneig de vòlei, però finalment es van decantar pel futbol, ja que d'aquesta manera podien aprofitar per llançar un missatge i marcar un gol al masclisme existent en aquest esport històricament masculí. «Vam triar el futbol perquè és una manera d'incidir més en un esport que sempre ha estat característic dels homes i volíem fer-ho visible, avui en dia les dones ja hi estan participant més, així que vam decidir fer un torneig de futbol per incidir-hi», declara Pujol.



Un espai intergeneracional

L'Ateneu Feminista La Pastora va néixer fa més d'un any i es va materialitzar amb un acte celebrat el mes d'agost del 2019 a la Font del Balç. Actualment té uns 80 socis entre homes i dones i una quinzena de persones que en gestionen el dia a dia. L'entitat té l'objectiu de tenir una programació estable quan el local estigui completament rehabilitat.

«Literalment, l'espai és una cort de porcs, l'estem rehabilitant. Des que hem començat les obres encara no hi hem fet cap acte tot i que esperem obrir-lo d'aquí a ben poc. Hem començat de zero, s'ha fet el terra, el lavabo, els tancaments, l'electricitat... tot», diu Pujol, que afegeix que «la idea és muntar un espai on el feminisme sigui el motor principal i muntar una programació més o menys estable en la qual a través del que es faci es puguin donar a conèixer uns valors i una manera de fer a l'entorn del feminisme». Per aquest motiu i per descentralitzar els ateneus i el feminisme a la comarca, el local de Casserres serà «un espai intergeneracional, no volem que sigui un lloc només per a joves que s'obri als vespres, sinó com una mena de centre cívic, on volem fer tallers i que tot tingui a veure amb el feminisme».