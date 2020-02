El Jou es transforma en una casa de colònies que generarà una quarantena de llocs de treball

Eix Estels obrirà el proper 30 de març la casa de colònies més gran del Berguedà a El Jou, a Guardiola. L'empresa dedicada a la gestió del lleure educatiu ha batejat l'equipament com a El Jou Nature i pretén que aquest nou espai aprofiti i exploti les oportunitats que li ofereix l'entorn de la comarca. La seva implantació al Berguedà generarà un important impacte econòmic, ja que crearà una quarantena de llocs de treball directes i els hostes faran activitats en els atractius turístics més importants de la zona, com són el Museu de les Mines de Cercs, el pantà de la Baells o el jaciment de Fumanya.

Susana Beltrán, directora de màrqueting d'Eix Estels, ha parlat amb Berguedà Setmanal i ha manifestat que «és l'escenari perfecte per a aquest tipus de projecte». El Jou era un hotel de tres estrelles que ara l'empresa barcelonina ha rehabilitat i adequat per convertir-lo en l'allotjament per a estades educatives «més potent de la companyia». Els nous propietaris en gestionen 150 de repartits arreu de Catalunya i en tenen 7 que administren en la seva totalitat. Amb aquesta adquisició incrementaran la seva facturació en un 33% per arribar a 8 milions d'euros.



Capacitat per a 400 persones

El Jou Nature tindrà capacitat per a 400 persones i estarà destinat a acollir escoles i públic familiar. «Acollirem dos clients principals, l'escolar, que seran nens i estudiants de secundària, que vindran a fer colònies o treballs de síntesi i, per altra banda, al cap de setmana tindrem turisme familiar. La nostra prioritat és que vinguin nens», explica Beltrán.

L'antiga masia és en un paratge perfecte per acollir grans grups. Té una zona exterior de 140 hectàrees amb espais de joc, camp de futbol i un llac per practicar esports nàutics. La instal·lació interior disposa de més de 5.000 m2 i té un total de 43 habitacions, 3 menjadors, 5 sales d'activitats i una sala polivalent. Eix Estels ha hagut de fer reformes per adequar-ho a les noves necessitats i a les mesures de seguretat obligatòries per acollir infants. Beltrán desgrana que «hi hem fet diferents reformes per condicionar-ho al nostre client. A l'exterior hi haurà un nou parc integrat al medi, amb tirolines. Hem hagut de fer molta feina per deixar-ho més maco i perquè sigui més segur. S'ha tancat el perímetre de la finca i s'han adaptat mesures de seguretat per oferir la qualitat que volem a les nostres cases».



Impacte econòmic a la comarca

Josep Lara, alcalde de Guardiola de Berguedà i president del Consell Comarcal, valora molt positivament l'arribada d'Eix Estels al municipi i afirma que «estem molt contents que hagin decidit implantar-se aquí. Em consta que aquesta empresa és molts seriosa i està especialitzada en esplais d'alt nivell». Segons l'alcalde, la seva arribada suposa una injecció econòmica al territori, ja que, com ha confirmat la mateixa empresa, gràcies a la seva implantació es crearan una quarantena de llocs de treball. «Beneficiarà Guardiola però també tot el Berguedà. Per fer funcionar la casa necessiten monitors, cuiners, serveis de neteja... ja estan en contacte amb l'Agència perquè gent de la comarca pugui optar a treballar-hi». Lara argumenta que «un volum important de persones que no coneixen la comarca ens visitaran de manera continuada i gaudiran de les nostres contrades. Sé que l'empresa està interessada a adquirir productes de proximitat i a visitar els recursos turístics de l'entorn».

La directora de màrqueting de l'empresa confirma que pretenen crear «sinergies amb el territori» i els productes que consumiran els joves com «embotits, melmelada...» seran de proximitat.



Les activitats i el territori

Els programes d'Eix Estels facilitaran que els visitants, «principalment de Barcelona», coneguin el Berguedà i els seus punts forts. El territori ofereix espais ideals i centren els programes educatius en dos focus d'actuació principals. S'han preparat dues temàtiques, una destinada a la ciència de la terra i una segona a les activitats fisicoesportives. En les primeres els joves faran colònies de treball de camp i experimentació científica per conèixer l'estat, la composició i la evolució del sòl. Ho faran en un marc ideal, rodejats de mines de carbó, el pantà i un dels jaciments paleontològics més importants de Catalunya, Fumanya. «Del Berguedà ens atrau molt l'entorn, ja que ens ofereix moltes possibilitats. Des de la muntanya i a tota la història que podem explicar».

Beltrán destaca que la teoria i la pràctica estaran a tocar. A prop del terreny d'El Jou Nature «hi ha el Museu de les Mines de Cercs i el dels dinosaures. Podrem parlar de fòssils, d'espècies, i ho podem recuperar en un entorn propi per exemplificar el que explicarem als nens en una posada en escena real». En la segona oferta, les colònies fisicoesportives, l'empresa proposa activitats d'aventura i de natura.

L'alcalde de Guardiola confirma que és el lloc ideal, ja que «quant a natura l'alt Berguedà és immillorable».