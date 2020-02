L'alcalde de Gironella valora l'experiència

? L'alcalde de Gironella, David Font, no es va voler perdre la presentació del projecte per part dels alumnes de l'IES Pere Fontdevila i va ser present a l'acte que es va celebrar a la biblioteca del municipi. «Els alumnes que han participat en aquest projecte han pogut obrir mires i experimentar en l'àmbit de la ciència aplicant-lo en el seu dia a dia, a l'entorn del municipi. S'emporten una experiència que els aportarà moltes coses per als propers anys». El batlle va voler agrair la implicació del professorat de l'institut, ja que «al final això ha suposat feina extra del seu dia a dia» i també a la UPC per escollir en el seu moment l'institut Pere Fontdevila. Per últim, Font va valorar que s'ha de destacar la importància que «aquestes vuit noies del vessant científic hagin acabat el projecte i amb una experiència molt positiva».